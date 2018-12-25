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417 TL’lik artışın işverene maliyeti 621 TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2018 15:39 | Son Güncelleme

Bugün açıklanan 2019 yılı asgari ücretleriyle ilgili KPMG Türkiye Sosyal Güvenlik Hizmetler Direktörü İsmail Sevinç kesinti ve vergileri hesapladı. 2019 yılında net asgari ücret 417 TL artarak 2 bin 20 olacak. 2018 yılında 2 bin 384 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 2019 yılı için 621 TL artarak 3 bin 5 TL’ye yükseldi

417 TL’lik artışın işverene maliyeti 621 TL

Bugün açıklanan 2019 yılı asgari ücretleriyle ilgili KPMG Türkiye Sosyal Güvenlik Hizmetler Direktörü İsmail Sevinç kesinti ve vergileri hesapladı.

Yeni düzenleme uyarınca 2018 yılında brüt 2 bin 29,50 TL olan asgari ücret, 2019 yılında yüzde 26,05 oranında artırılarak brüt 2 bin 558,00 TL oldu. Bekar ve çocuksuz bir işçinin net asgari ücreti 417 TL artarak 2 bin 20,59 TL olarak açıklandı.

2018 yılında 2 bin 384,66 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 2019 yılı için 621 TL artarak 3 bin 5,65 TL’ye yükseldi.

Sevinç, “Yeni düzenlemeyle işçiye yapılan 417 TL’lik artış, işverene 621 TL’lik maliyet olarak yansıyacak” dedi.

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Sosyal Güvenlik Hizmetler Direktörü İsmail Sevinç 2019 asgari ücret vergi

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