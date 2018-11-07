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44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.11.2018 13:46 | Son Güncelleme

Son dönemde artan konkordato kararlarına yenileri eklendi. Türkiye ve dünyadaki bir çok büyük otele halı sağlayan ve Çamlıca Camii'nın de halı kaplama işini yapan Gaziantepli 44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti.

44 yıllık Avşar Halı konkordato ilan etti

Sözcü'den Cam Mumay'ın haberine göre, Çamlıca Camii'nin halı kaplamasını yapan Avşar Halı konkordato başvurusunda bulundu.

Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/1258 sayılı kararına göre şirkete 3 ay süreyle mühlet kararı verildi.

1974 yılında kurulan Avşar Halı 20'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Firma, 2005 yılında ABD'de makine halısı kategorisinde en iyi halı ödülünü kazanmıştı.

KORKODATO NEDİR?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.
Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet Borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
konkordato Avşar Halı çamlıca camii Gaziantep

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