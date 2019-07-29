FİNANS

45 yıldır bitirilemeyen 36 km’lik duble yol hizmete açıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 1974 yılında yapımı programa alınmasına rağmen bir türlü bitirilemeyen 36 kilometrelik duble yolun yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.

Zonguldak-Ereğli karayolunun yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. 1974 yılında programa alınan yol bu süreçte görev yapan hükumetler tarafından bir türlü bitirilemedi. 2001 yılında ihalesi yapılan fakat yüklenici firmaya verilen 15 yıllık süre nedeniyle ağır aksak ilerleyen yolun yapımı 2017 yılında yolun yeniden ihaleye çıkması sonrasında 2 yılda tamamlandı. Tüneller, viyadükler ve köprülerin yer aldığı yol zorlu arazi koşullarına rağmen, AK Parti hükumeti döneminde 2 yılda bitirildi.

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır Düzce-Ereğli yolundan sonra Ereğli-Zonguldak karayolunun yapımının tamamlanarak halkın hizmetine açılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Çakır gazetecilere yaptığı açıklamada “1974 yılında başlayan Ereğli-Zonguldak yol çalışmaları 2002 AK Parti iktidarında öncesinde 15 yıllığına ihale edilmişti. Yaşanan gecikmelerin en büyük sebebi 15 yıllık sürenin eski ihale şartnamesine göre verilmiş olması. Bu sürenin tamamlanmasından sonra hızlı bir şekilde hükumetimizin ihaleye çıkarmasıyla yaklaşık 2-2,5 yıl gibi bir süre zarfında zorlu bir coğrafya olmasına rağmen yolu bugün tamamlamış oluyoruz. 36 kilometre olan Ereğli-Zonguldak yolu vatandaşımızın hizmetine sunuldu. Vatandaşımızın bizden önemli derecede beklediği bir yoldu. Bu hizmeti de vatandaşımızın hizmetine sunmuş olduk. Ereğli-Düzce yolu o günün şartlarında 612 trilyon liraya mal olan bir yoldu. 9 tünelli Avrupa standartlarında kaliteli bir yol oldu. AK Parti iktidarında hemen ihale edilip başlanılan ve kısa bir süre zarfında bitirilen bir yoldu. Ama dediğimiz gibi Ereğli-Zonguldak yolu bizden önce ihale edildiğinden dolayı gecikmeler yaşandı. Burayı da hemen uygun bir süre zarfında ihale edip tamamladık. Birde Ereğli-Devrek yolumuz var. Ereğli-Çaylıoğlu yolu arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ekim- Kasım ayı gibi inşallah oranında asfaltlanarak Ereğli-Çaylıoğlu arasının vatandaşımızın hizmetine sunulması planlanıyor. Bir yandan da çevre yolu zemin etüt çalışması başlatıldı. Önümüzde ki süreçte bakanlığımızın uygun gördüğü bir zamanda ihaleye çıkarılacak ve böylelikle de bölgemizin tam anlamıyla bütün yolları bitirilip vatandaşımızın hizmetine sunulacak” dedi.

Hizmete açılan Ereğli-Zonguldak yolu daha önce yaklaşık 1 saatte kat edilirken, yolun yapımının tamamlanması ile birlikte bu süre 30 dakikaya düştü.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak-Ereğli karayolu duble yol

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