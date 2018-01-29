FİNANS

450 bin emekliye ek ikramiye başvurusu için bugün son

29 Ocak 2018 09:30

Emekli ek ikramiye için bugün son gün. 450 bin memur emeklisini ilgilendiren ek ikramiye için başvuru süresi Pazartesi günü (bugün) doluyor.

450 bin emekliye ek ikramiye başvurusu için bugün son
27 Ocak tarihine kadar başvuruda bulunması gereken 30 yıldan fazla hizmet süresi olan emeklilerin, ikramiye farkını alabilmeleri için başvuru süreleri uzatılmıştı.
 
SGK O SÜREYİ UZATTI
 
Sosyal Güvenlik Kurumu 27 Ocak tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle süreyi 29 Ocak Pazartesi gününe kadar uzattı.
 
Emeklilere ek ikramiye yolu açan Kanun 27 Ocak 2017 yılında yürürlüğe girdi. Başvuranların ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.
 
Ek ikramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödendi. İkramiye tutarı 7 bin 500 lirayı geçenler ise kalan kısmını 2018'in Mart ayında alacak.
 
Başvurmayan emeklilerin ise ikramiye farkı yanacak. Düzenlemeden bugüne kadar 232 bin 506 kişi yararlandı. SGK tarafından bu kişilere yaklaşık 1 milyar 89 milyon lira ödeme yapıldı.
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Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 55 Oy
    BAŞVURU!!! neyi nereye başvurucaz devletten alacağımı devletten isticem ? İstemez isem devlet hakkımı vermiyecek ( devlet hakkımı yicek ) dogrumu anladım ??? Çok saçma .. devlet istatistik kurumu baksın hakkım varmı yok mu hak sahiplerinin hesaplarına yatırsın böyle saçma bir uygulama ancak TÜRKİYE de olur üzülüyorum ülkem adına ...
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  • 3 Oy
    Esnafın kanını iliklerine kadar sömüren Devlet.İntibak yasasını n dahi çıkmasına izin vermedi.Eşitlik ilkesini çiğniyor.Zulum yapiyor...Nerde Devlet adaleti..Olsa olsa devlet zulmu var...
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  • 2 Oy
    Devlet personel başkanlığı ne işe yarar. Hadi ondan vazgeçtik.Ülkemizde SKG diye bir kurum bu işlerle alakalı bir kurum var, En nihayetinde milleti emekliye sevk edip kimin ne kadar çalıştığını bilen emekli maaşlarını bağlayan bir kurum bu. Ne BAŞVURU yapılacak. Milleti çalışıp hak ettiği bir hakkının peşinden koşturmak niye..Vahh vahh
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