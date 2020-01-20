5 bin kişiye iş imkanı sunuluyor! Dünya takımlarının forması Ordu’da dikiliyor

Fatsa ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki firmalar, dünya çapında markalı ürünlere dikim yaparak buradan ihracORat gerçekleştiriyor. Aralarında, dünyaca tanınmış markaların yanı sıra, bazı ülkelerin sporcularının da giydiği formalar, 5 bin kişiye istihdam sağlayan organize sanayi bölgesinde dikiliyor. Yıl sonuna kadar yaklaşık 7 bin kişinin daha iş sahibi olması beklenen organize sanayi bölgesinde ise hedef her geçen gün yükseliyor.

'KARADENİZ'DE TEK İLÇE'

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, organize sanayi bölgesinin yeni yılda da başarılara imza atacağını belirterek, 5 bin kişinin istihdam sağladığı sanayi bölgesinde bu rakamın yıl sonuna kadar 7 bine çıkacağını söyledi. Karataş, “Bu demek oluyor ki bölgemizde bin 500 2 bin istihdamı daha bünyesinde barındıracak. Bu bağlamda 550 dönümlük bu alanda 7 bine yakın istihdamı sağlayan Karadeniz bölgesinde tek ilçeyiz diyebiliriz. Böyle bir OSB’ye sahip olduğumuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Yatırırım yapan yatırımcıların başarılı olması ilçemizde bizim için son derece önemlidir” dedi.