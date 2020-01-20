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  4. 5 bin kişiye iş imkanı sunuluyor! Dünya takımlarının forması Ordu’da dikiliyor

5 bin kişiye iş imkanı sunuluyor! Dünya takımlarının forması Ordu’da dikiliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.01.2020 09:07 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 5 bin kişiye iş imkanı sunan organize sanayi bölgesinde, dünyaca tanınmış takımların formaları da dikiliyor.Fatsa ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki firmalar, dünya çapında markalı ürünlere dikim yaparak buradan ihracat gerçekleştiriyor.

Fatsa ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki firmalar, dünya çapında markalı ürünlere dikim yaparak buradan ihracORat gerçekleştiriyor. Aralarında, dünyaca tanınmış markaların yanı sıra, bazı ülkelerin sporcularının da giydiği formalar, 5 bin kişiye istihdam sağlayan organize sanayi bölgesinde dikiliyor. Yıl sonuna kadar yaklaşık 7 bin kişinin daha iş sahibi olması beklenen organize sanayi bölgesinde ise hedef her geçen gün yükseliyor.

'KARADENİZ'DE TEK İLÇE'

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, organize sanayi bölgesinin yeni yılda da başarılara imza atacağını belirterek, 5 bin kişinin istihdam sağladığı sanayi bölgesinde bu rakamın yıl sonuna kadar 7 bine çıkacağını söyledi. Karataş, “Bu demek oluyor ki bölgemizde bin 500 2 bin istihdamı daha bünyesinde barındıracak. Bu bağlamda 550 dönümlük bu alanda 7 bine yakın istihdamı sağlayan Karadeniz bölgesinde tek ilçeyiz diyebiliriz. Böyle bir OSB’ye sahip olduğumuz için çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Yatırırım yapan yatırımcıların başarılı olması ilçemizde bizim için son derece önemlidir” dedi.

'2020 YILINDAN UMUTLUYUZ, YÜZDE 30'LUK ARTIŞ BEKLİYORUZ'

Organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikası bulunan Erhan Vatan, 6 yıldır dünyaca ünlü markalar ile çalıştıklarını söyledi.

2020 yılından umutlu olduklarını ifade eden Vatan, “Şu an personel sayımız yaklaşık 670 ve aylık kapasitemiz ile 500-600 bin civarında üretim yapıyoruz. Fabrika alanımızı genişleterek yeni yatırım yapmayı düşünüyoruz. Mevcut fabrikamızın Yan tarafına yapacağımız fabrikanın temelini attık. İnşallah bir yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Yeni projelerimiz ve müşterilerimiz var. 2020 yılından umutluyuz, yeni yılda birtakım oluşumlar içerisindeyiz. Biz ihracat yaptığımız için 2020 yılının daha iyi olacağını düşünüyorum, kendi işimizle ilgili yüzde 30’luk bir artış bekliyorum” dedi.

Vatan, Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR’un ortaklaşa açtığı vasıflı eleman yetiştirme kursları nedeniyle bölgede personel sıkıntısı yaşamadıklarını da sözlerine ekledi.

KAYNAK:İHA

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ordu, Fatsa, forma,

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