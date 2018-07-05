FİNANS

5 büyük bankadan ortak anlaşma! Ek ücret ödenmeyecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.07.2018 15:23 | Son Güncelleme

Son dakika gelişmesine göre Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım müşterileri imzalanan protokol ile bu bankaların tüm ATM’lerini işlem limitleri dâhilinde hiçbir ücret ödemeden kullanabilecek.

5 büyük bankadan ortak anlaşma! Ek ücret ödenmeyecek

Banka müşterilerinin başka bir banka ATM’sini kullanarak kendi hesabı ya da kredi kartına ilişkin finansal işlemler gerçekleştirmesini sağlayan “Ortak ATM Sistemi” Bankalar arası Kart Merkezi nezdinde kurulan sistemle 2009 yılından beri uygulanmakta. Mevcut sistemde, bir başka banka ATM’sini kullanan müşteri alınan hizmet karşılığında komisyon/masraf ücreti ödüyor. İşlemlerin masraf ya da komisyona tabi olması ATM sisteminden yeteri düzeyde faydalanılamamasına yol açıyor.

Kullanılan ATM’lerin ithalat yoluyla edinilebildiği, bir ATM’in ortalama 20.000 EUR civarında maliyeti olduğu göz önüne alındığında bu bedellerin ülkemizin dış ticaret açığına olumsuz etkileri bulunmaktadır.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada 15 bin adet ortak ATM'den şu işlemler ücretsiz yapılabilecek:

  • Para yatırma

  • Para çekme

  • Bakiye sorgulama

  • Kredi kartı borç sorgulama

  • Kredi kartı limit sorgulama

  • Kredi kartı borç ödeme


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