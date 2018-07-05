5 büyük bankadan ortak anlaşma! Ek ücret ödenmeyecek

Banka müşterilerinin başka bir banka ATM’sini kullanarak kendi hesabı ya da kredi kartına ilişkin finansal işlemler gerçekleştirmesini sağlayan “Ortak ATM Sistemi” Bankalar arası Kart Merkezi nezdinde kurulan sistemle 2009 yılından beri uygulanmakta. Mevcut sistemde, bir başka banka ATM’sini kullanan müşteri alınan hizmet karşılığında komisyon/masraf ücreti ödüyor. İşlemlerin masraf ya da komisyona tabi olması ATM sisteminden yeteri düzeyde faydalanılamamasına yol açıyor.
Kullanılan ATM’lerin ithalat yoluyla edinilebildiği, bir ATM’in ortalama 20.000 EUR civarında maliyeti olduğu göz önüne alındığında bu bedellerin ülkemizin dış ticaret açığına olumsuz etkileri bulunmaktadır.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada 15 bin adet ortak ATM'den şu işlemler ücretsiz yapılabilecek:
Para yatırma
Para çekme
Bakiye sorgulama
Kredi kartı borç sorgulama
Kredi kartı limit sorgulama
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