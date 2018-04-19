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5 liralık çeyrek altın uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2018 15:05 | Son Güncelleme

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel,yükselen altın fiyatlarından dolayı piyasaya sürülen sahte altın miktarında da artış olduğunu ve vatandaşların bunlara kanmaması uyarısını yaptı.

5 liralık çeyrek altın uyarısı

Kredi kartıyla yapılan altın satışındaki taksit sayısının artırılmasını istediklerini söyleyen İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, altın satışlarında 4 taksit yapma imkanının bulunduğunu anımsattı.

Taksit sayısının yükseltilmesiyle ilgili düzenleme beklediklerini ve bununla ilgili görüşmeler yaptıklarını aktaran Baransel, şöyle konuştu:

TAKSİT SAYISI ARTSIN TALEBİ

"Altın fiyatının çok yükselmesinden dolayı bizi tefecilikle suçladılar. Ankara'ya gittik, görüşmeler yaptık. 4 taksit verdiler bize. Ama taksit sayısı artarsa kuyumcuların işi hızlanacaktır. O dönem altın 100 liraydı, şimdi altın çok yükseldi. Düğün ve sünnet sezonu açıldı. Vatandaş taksitle altın almak istiyor. Altın satışında taksit sayısı artarsa bizim de satışımız artar, diğer esnafa hangi taksit oranı uygulanıyorsa biz de onu istiyoruz. Ankara ile görüşüyoruz, inşallah bu taksit sayısı artacak."

5 LİRAYA SAHTE ÇEYREK ALTIN!

Baransel, altın fiyatlarının artmasından dolayı piyasaya sokulmak istenen sahte altın miktarında da artış olduğuna dikkati çekerek vatandaşların güvendikleri kuyumculardan alışveriş yapmalarını istedi.

Piyasaya sahte altın sunan kişilerin "dolandırıcılık" yerine "kalpazanlık" suçundan yargılanmasını arzuladıklarını ifade eden Baransel, "5 liraya sahte çeyrek altın satan yerler var. İnsanlar bunlara kanmasın. Güvendiği kuyumcudan alışveriş yapsın. Oda olarak vatandaşın yanındayız. Her zaman yardımcı olmaya hazırız. Sahte altın bütün ürünlerde ağırlık kazandı. Yalnızca çeyrek altında değil bileziklerde de var." diye konuştu.

ERKEN SEÇİM KARARI OLUMLU YANSIDI

Barensel, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin piyasalara olumlu yansıdığını kaydetti

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek Altın sahte
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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