5 litre ayçiçek yağının fiyatı ne kadar oldu? İşte Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) satış noktaları listesi!

Son dakika haberine göre, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) merkezlerinde ayçiçek yağı satışı başlıyor. TMO'nun 5 litrelik tenekelerde satışa sunacağı ayçiçek yağının fiyatı 60 TL olarak belirlendi. Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Ahmet Güldal paylaşım yaparak müjdeyi verdi.
TMO Başkanı Güldal Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "5 litrelik tenekeler halinde 60 TL’ den, satış noktalarımızda tüketicimizin hizmetine sunulmuştur." dedi.
Ayçiçek yağımız bugün itibariyle;— Ahmet GÜLDAL (@Ahmet_Guldal) April 12, 2021
???? 5 litrelik tenekeler halinde 60 TL’ den,
satış noktalarımızda tüketicimizin hizmetine sunulmuştur. Hayırlı olsun.#tmo#ayçiçekyağı pic.twitter.com/6QnINZ41aP
TMO'nun resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Toprak Mahsulleri Ofisi 12 Nisan 2021, Pazartesi'den itibaren ayçiçek yağı satışına başlıyor. TMO'nun ürün satış noktalarında 5 litrelik tenekelerde satılacak olan ayçiçek yağının fiyatı 60 TL olarak belirlendi. Ülkemize milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
TMO Yemeklik Ayçiçek Yağı Satışa Başlıyor— Toprak Mahsulleri Ofisi (@OfisTMO) April 12, 2021
TMO’nun Ürün Satış Noktalarında 5 litrelik tenekelerde satılacak olan Ayçiçek yağının fiyatı 60 TL olarak belirlendi.
Ülkemize milletimize hayırlı olsun pic.twitter.com/rnoGaRfLQi
Bloomberg'te yer alan habere göre TMO, geçtiğimiz aylarda tarihinde ilk kez 25 bin ton ham ayçiçek yağı ithalatı için ihaleye çıkmış ve ihale sonunda 5 bin ton ayçiçek yağı alımı gerçekleştirmişti.
Toprak Mahsülleri Ofisi satış noktaları Türkiye'nin birçok ilinde yer alıyor. İstanbul'da Üsküdar ve Silivri'de bulunan satış ofisi, Ankara'da ise 4 ayrı ilçede 5 satış noktasıyla hizmet veriyor.
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