5 Nisan 22 ayar bilezik fiyatları | 22 ayar ve 14 ayar bileziğin gram fiyatında yükseliş!

ALTINLA İLGİLİ YORUMLAR…

Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı, 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanmasını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu. Kurumlar vergisi 2017 tarihinde yapılan yasa değişikliğiyle 2018-2020 yıllarında yüzde 20’den yüzde 22’ye yükseltilmişti. 2021 yılı için de yeniden yüzde 20 uygulanmıştı. Küresel piyasalarda dün açıklanan imalat sektörü PMI verilerinin beklentilerin üzerinde bir performans kaydetmesi, risk iştahının toparlanmasını destekledi. ABD ve bir çok ülkede Kutsal Cuma sebebiyle piyasaların kapatlı olduğu cuma gününde ons altın yüzde 1 üzeri primle günü bitirmişti. Günün geri kalanında, ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Vadeli kontratta gram altın için 458,21 Türk lirası ve 460,83 Türk lirası direnç noktaları, 455,41 Türk lirası ve 452,89 Türk lirası destek noktaları olarak takip edilebilir. Globalde büyümenin iyiye gittiği konusu yaygın bir görüş. Bu konuda yapılan tahminler yukarı yönde revize ediliyor. Büyüme beklentilerinde ABD ekonomisi öncü konumda. Beklentileri karşılayan veriler ve üzerinde yeni teşvikler risk iştahını olumlu etkiliyor. Dün açıklanan ISM imalat endeksi beklentilerin belirgin üzerinde geldi ve tarihi seviyeye erişti. Risk iştahındaki artış ABD 10 yıllık tahvil faizi ve para birimi yükselişini soluklandırdı. Ana resimde ons-altın, Usd güçlenmesi ve ABD tahvil faizindeki artış ile baskılanıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve Dolar Endeksi düne göre biraz aşağıda, altın nispeten rahatlık hissediyor. Büyük resimde büyüme geliyor-enflasyon artacak tartışması varlığını koruyor. Salgın ise vaka sayılarının seyrine bağlı olarak büyüme üzerinde etki yapmayı sürdürüyor. Ağustos ayından gelen düşüş hattının (1.815 Usd) altındaki seyir sürüyor. Kısa vadeli görünüm zayıf olmakla birlikte altınla ilgili genel beklentimizde olumlu olmayı sürdürüyoruz. Gram altın, altının ons fiyatındaki yükselişten destek bulmaya devam ediyor. Dolar TL kurundaki geri çekilme gram altındaki yükseliş ivmesini zayıflatsa da haftanın son işlem günü öncesinde 450 Türk lirası seviyesinin üzerine tutunmuş durumda.