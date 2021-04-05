5 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto 5 Nisan çekilişi heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi düzenlenen Sayısal Loto’nun bu akşamki devreden büyük ikramiye tutarı 135.474.961 TL oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorusu ise şans oyunu sevenler tarafından araştırmaya başladı. Peki, 5 Nisan Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? İşte, detaylar...

5 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam 21.30'da gerçekleşecek olan 5 Nisan çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçları ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online adresinden paylaşılacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.