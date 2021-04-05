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  4. 5 Nisan Pazartesi altın fiyatları: Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

5 Nisan Pazartesi altın fiyatları: Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.04.2021 07:17 | Son Güncelleme

Son günlerde dolara endeksli görülen altın fiyatlarındaki dalgalanma, belli bir seviyeye geldikten sonra; hemen hemen aynı seviyelerde hareket ediyor. 5 Nisan Pazartesi günü altın fiyatlarına bakıldığında, gram, çeyrek, yarım altında; dalgalanmalar devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, 5 Nisan sabahına dünkü seviyelerine yakın bir rakamlarda başladı.

Uzun süredir düşük seyreden gram altın fiyatları, en son Asya piyasalarındaki dalgalanmalarının ardından dolara paralel olarak yükselmişti. Dolardaki ani yükselişlerin ardından altın fiyatlarında da yükselişler kaydedilmişti. 5 Nisan Pazartesi sabahı altın fiyatları, son birkaç gündür hareket ettiği seviyelerde işlemlerini sürdürüyor.

5 Nisan altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

GRAM ALTIN
ALIŞ: 454,13 SATIŞ: 454,54

22 AYAR BİLEZİK

22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 410,50 SATIŞ: 414,00

ONS ALTIN

ONS ALTIN
1.724,65

ALTININ KİLOGRAMI

ALTININ KİLOGRAMI
ALIŞ: 55.163,00 SATIŞ: 55.177,00

CUMHURİYET ALTINI

CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.909,00 SATIŞ: 2.984,00

YARIM ALTIN

YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.457,00 SATIŞ: 1.498,00

ÇEYREK ALTIN

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 733,00 SATIŞ: 750,00

REŞAT ALTIN

REŞAT ALTIN
ALIŞ: 2.941,47 SATIŞ: 3.016,95

22 AYAR ALTININ GRAMI

22 AYAR ALTININ GRAMI
ALIŞ: 408,15 SATIŞ: 437,94

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?
Altın ve gümüş ile ilgili açıklamalarda bulunan Tunç Şatıroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; altının ons fiyatına işaret etti. Altının yeniden 1680'de destek bulduğunu anımsatan Şatıroğlu, aşırı satış bölgesinde ve Fibonacci desteğinde olduğundan dolayı bir yükselişin olmasının normal olduğunu öne sürdü. Hareketin 1735'e kadar devam etmesini, şayet burayı aşması durumunda 1756'ya dek sürmesini beklediğini söyleyen Tunç Şatıroğlu, gram altın tarafı için bir şey diyemeyeceğini bildirdi. Altın gümüş rasyosundaki yukarı yönlü hareketinin devam ettiği bilgisini paylaşan Tunç Şatıroğlu, hareketin 72'ye dek sürebileceğini fakat bunun bir düzeltme olduğunu vurgulayarak, düzeltmenin bitmesi durumunda yeniden gümüşün güçlenmesini beklediğini anlattı. Şatıroğlu, düzeltme boyunca gümüşün, altına nazaran bir süre zayıf kalacağını bildirdi.
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