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5 yıllık faiz 5 ayın dibinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.11.2018 09:35 | Son Güncelleme

Yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilen 7.7 milyar dolarlık tahvil ihracı ve Yeni Ekonomi Programı kapsamında alınan tasarruf tedbirleri sayesinde finansman ihtiyacının azalması üzerine 3 iç borçlanma ihalesini iptal eden Hazine, dün gerçekleştirdiği iki ihalede borçlanmayı sınırlı tutarken, faizde tarihi düşüş yaşandı.

5 yıllık faiz 5 ayın dibinde

Hazine'nin gerçekleştirdiği 5 yıllık tahvil ihalesinde faiz oranı yüzde 17.67 ile 24 Haziran seçimlerinin ardından hükümetin kurulduğu 9 Temmuz'da yapılan ihaledeki seviyenin de altına geriledi. Türk varlıklarına ilginin artması ikincil piyasaya yansıdı. 10 yıllık tahvilin faizi yüzde 16.46'ya 2 yıllığın faizi ise yüzde 21'e geriledi.

TEKLİF MİKTARI NET SATIŞIN 25 KATI

Hazine dün iki borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. 13 ay vadeli 11 Aralık 2019 vadeli ihalede 1 milyar 560 milyon liralık teklife karşılık, net satış 82.4 milyon TL oldu.

İhalede faiz ise yüzde 19.73 olarak gerçekleşti. 5 yıl vadeli ihalede ise 1 milyar 845 milyon liralık teklife karşılık net satış 78 milyon lirada kaldı. İhaledeki teklif miktarı, net satışın 25 katına ulaştı.

5 yıllık tahvil ihalesinde faiz, geçen ayki ihaleye göre 3.75 baz puan gerileyerek yüzde 21.42'den 17.67'ye indi. 24 Haziran seçimlerinin ardından kabinenin kurulduğu 9 Temmuz'da gerçekleşen 5 yılılık tahvil ihalesinde faiz yüzde 18.08 olmuştu.

İKİ TAHVİLDE ROT TEKLİFİ 8,2 MİLYAR TL

Daha sonra gerçekleşen kur saldırısının ardından söz konusu tahvilin yeniden ihraçlarında faiz yüzde 22'yi görmüştü. İki tahvile ROT teklifi 8.2 milyar TL olurken, satış 301 milyon TL olarak gerçekleşti. Kamulara ise 1.5 milyar liralık satış gerçekleştirildi. Hazine'nin toplam borçlanması 1.9 milyar TL oldu. KAYNAK:DHA

Beş yıllık tahvilde faiz gelişmeleri

İhale tarihi Faiz oranı (%)

22 Ocak 2018 12.61

12 Şubat 2018 12.47

13 Mart 2018 13.30

17 Nisan 2018 13.60

15 Mayıs 2018 16.61

18 Haziran 2018 17.24

9 Temmuz 2018 18.08

7 Ağustos 2018 22.10

23 Ekim 2018 21.42

12 Kasım 2018 17.67


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