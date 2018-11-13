5 yıllık faiz 5 ayın dibinde

Hazine'nin gerçekleştirdiği 5 yıllık tahvil ihalesinde faiz oranı yüzde 17.67 ile 24 Haziran seçimlerinin ardından hükümetin kurulduğu 9 Temmuz'da yapılan ihaledeki seviyenin de altına geriledi. Türk varlıklarına ilginin artması ikincil piyasaya yansıdı. 10 yıllık tahvilin faizi yüzde 16.46'ya 2 yıllığın faizi ise yüzde 21'e geriledi.

TEKLİF MİKTARI NET SATIŞIN 25 KATI

Hazine dün iki borçlanma ihalesi gerçekleştirdi. 13 ay vadeli 11 Aralık 2019 vadeli ihalede 1 milyar 560 milyon liralık teklife karşılık, net satış 82.4 milyon TL oldu.

İhalede faiz ise yüzde 19.73 olarak gerçekleşti. 5 yıl vadeli ihalede ise 1 milyar 845 milyon liralık teklife karşılık net satış 78 milyon lirada kaldı. İhaledeki teklif miktarı, net satışın 25 katına ulaştı.

5 yıllık tahvil ihalesinde faiz, geçen ayki ihaleye göre 3.75 baz puan gerileyerek yüzde 21.42'den 17.67'ye indi. 24 Haziran seçimlerinin ardından kabinenin kurulduğu 9 Temmuz'da gerçekleşen 5 yılılık tahvil ihalesinde faiz yüzde 18.08 olmuştu.

İKİ TAHVİLDE ROT TEKLİFİ 8,2 MİLYAR TL