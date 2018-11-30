50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

Altunkaynak, adayların İŞKUR internet sitesinde yayınlanan proje başvuru rehberini doldurarak girişimcilik sertifikalarıyla birlikte il müdürlüklerine başvurabileceğini söyledi. Altunkaynak, 7 Aralık tarihine kadar hazırlanıp il müdürlüklerine teslim edilen başvuruların değerlendirilmek üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilerek komisyon onayına sunulacağını belirtti.

Hibe desteklerinin amacının engelli ve eski hükümlülerin bir iş sahibi yapılarak, topluma kazandırılmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Altunkaynak, “Başvuruları kabul edilen her bir proje için verilecek 50 bin lira, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş verenlerden tahsil edilen idari para cezalarından karşılanacak” dedi. KAYNAK:İHA

