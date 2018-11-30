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50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.11.2018 10:27 | Son Güncelleme

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, İŞKUR’un kendi işini kuracak engelli ve eski hükümlülere yönelik sağladığı 50 bin Liralık hibe destekleri için son başvuru tarihinin 7 Aralık olduğunu bildirdi.

50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık

Altunkaynak, adayların İŞKUR internet sitesinde yayınlanan proje başvuru rehberini doldurarak girişimcilik sertifikalarıyla birlikte il müdürlüklerine başvurabileceğini söyledi. Altunkaynak, 7 Aralık tarihine kadar hazırlanıp il müdürlüklerine teslim edilen başvuruların değerlendirilmek üzere Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne gönderilerek komisyon onayına sunulacağını belirtti.

Hibe desteklerinin amacının engelli ve eski hükümlülerin bir iş sahibi yapılarak, topluma kazandırılmalarını sağlamak olduğunu ifade eden Altunkaynak, “Başvuruları kabul edilen her bir proje için verilecek 50 bin lira, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan iş verenlerden tahsil edilen idari para cezalarından karşılanacak” dedi. KAYNAK:İHA

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50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık50 bin hibe destekleri için son başvuru tarihi 7 Aralık
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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR hibe destek

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