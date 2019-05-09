FİNANS

50 ili ilgilendiren proje hız kesmiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak olan, 28 tünelin bulunduğu ve 600 kilometre uzunluğa sahip asrın projesi tamamlanma aşamasına geldi.

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen, 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabının yüzde 90'ı tamamlandı.

144 yıllık rüya gerçek oluyor

Karadeniz başta olmak üzere tüm Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in ticaret limanı yapacak.

50 İLİ DOLAYLI ŞEKİLDE İLGİLENDİRİYOR

50 İLİ DOLAYLI ŞEKİLDE İLGİLENDİRİYOR
Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz'e bağlayacak, toplam bedeli yaklaşık 1 milyar TL olan ve 50 ili dolaylı şekilde ilgilendiren proje sayesinde, Karadeniz’in kapıları İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Ordu’dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol üstlenecek.
Toplamda 28 tünelin bulunduğu, 600 kilometre uzunluğa sahip olan projenin en önemli etaplarından birisi olan Ordu sınırlarında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ordu’da Melet Irmağı boyunca yaklaşık 90 kilometrelik yolun büyük bölümü tamamlanıp asfaltlanırken, diğer bölgelerde ise ekipler çalışmaları aralıksız devam ettiriyor. Ordu sınırları içerisinde ise yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunuyor.

'SADECE ORDU İÇİN DEĞİL, TÜRKİYE İÇİN HAYATİ BİR PROJE'

'SADECE ORDU İÇİN DEĞİL, TÜRKİYE İÇİN HAYATİ BİR PROJE'
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Karadeniz-Akdeniz yolunun sadece Ordu için değil, tüm Türkiye açısından son derece önemli ve hayati bir proje olduğunu söyledi.
Proje sayesinde, yurt içi ve yurt dışı ithalat ve ihracatta da kolaylıklar yaşanacağını ifade eden Başkan Güler, “Karadeniz-Akdeniz yolu çok hayati bir yol. Sadece ordu için değil, Türkiye için son derece önemli. Çünkü Karadeniz’in, Gürcistan'ın, Rusya'nın, Ukrayna'nın bütün mallar, Karadeniz’i dolaşıp, Ege'yi dolaşıp, Akdeniz’i dolaşmadan direk Mersin’den inecek.
Mısır’dan, Lübnan’dan, Suriye’den, Ürdün’den, İsrail’den gelenler de dolaşmadan buraya gelecek. Ordu ile Mersin arasında 41 tane vilayetin ithalat-ihracat malları var. Bu çok heyecan verici projeyi en üst yönetim ile görüştük. Bu bizim büyük bir katkımız olacak” şeklinde konuştu. KAYNAK:İHA
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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz-Akdeniz Yolu ordu Sultan Abdülaziz

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