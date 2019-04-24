FİNANS

500 euroluk banknotların Cuma günü basımı son bulacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2019 10:31 | Son Güncelleme

AB Merkez Bankası tarafından 2002 yılında piyasaya sürülen ve 26 Ocak itibariyle 17 Avrupa ülkesi tarafından kaldırılan 500 euroluk banknotların, Almanya ve Avusturya'da da 26 Nisan tarihinden sonra basımı son bulacak.

500 euroluk banknotların Cuma günü basımı son bulacak

Terör örgütleri ve kalpazanlar tarafından sıkça kullanılan ve halk tarafından tercih edilmeyen 500 euroluk banknotların basımı Cuma günü son bulacak. Avrupa Merkez Bankası Konseyi, terör finansörleri ve kalpazanlarla mücadele etmek ve vergi kaçakçılığını önlemek için paranın basımına son verileceğini açıkladı. AB Merkez Bankası Konseyi, 2019 yılı Mart ayı itibariyle dünya piyasalarında 254 milyar euro değerinde 509 milyon adet 500 euroluk banknot bulunduğunu açıkladı. Banka, 500 euroluk banknotların günlük hayatta kullanılamayacağını ancak elinde 500 euroluk banknot bulunanların kendi ülkelerinin merkez bankalarından her zaman bozdurma ve takas yapma imkanına sahip olduğunu açıkladı.

KAYNAK:İHA

PARTNERUnutkanlık mı yoksa depresyon mu?Unutkanlık mı yoksa depresyon mu?
TOKİ'nin kampanyasına katılanların yüzde 77'si borçlarını kişisel tasarrufla ödediTOKİ'nin kampanyasına katılanların yüzde 77'si borçlarını kişisel tasarrufla ödedi
Bu da icralık turşu Bu da icralık turşu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB Merkez Bankası 500 euroluk

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Miray Daner'in şaşırtan değişimi! Paylaşımına beğeni yağdı

Miray Daner'in şaşırtan değişimi! Paylaşımına beğeni yağdı

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Bankada parası olanlar dikkat! Önemli değişiklik

Bankada parası olanlar dikkat! Önemli değişiklik

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Dövize meydan okuyor

Dövize meydan okuyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!

e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TMSF, Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

TMSF milyarlık şirketi satışa çıkardı

TOKİ'nin kampanyasına katılanların yüzde 77'si borçlarını kişisel tasarrufla ödedi

TOKİ'nin kampanyasına katılanların yüzde 77'si borçlarını kişisel tasarrufla ödedi

Bu da icralık turşu

Bu da icralık turşu

Tellal Pazarı döviz kuruna meydan okuyor

Dövize meydan okuyor

TL mevduatta değişken faiz düzenlemesi

Bankada parası olanlar dikkat! Önemli değişiklik

Trafik sigortasında yeni dönem! Kuralları ihlal eden sürücüler artık daha fazla para ödeyecek!

Trafik sigortasında yeni dönem!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.