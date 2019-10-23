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500 gramlık mangonun tanesi 30 liraya alıcı buldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2019 12:05 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde stantta satışı yapılan ürünler arasında mango meyvesi 30 liradan alıcı buldu.

500 gramlık mangonun tanesi 30 liraya alıcı buldu

Gazipaşa'da bu yıl 10'uncusu yapılan Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde ilçede üretilen başta nar olmak üzere çok sayıda tropikal meyve üretici ve tüketiciyle buluşturulurken, tanıtımları da yapıldı. Festival alanında kurulan stantta ürettiği mangoları satan İzzet Akyol'un 'Keitt' cinsi olan 500 gramlık mangosu 30 liraya alıcı bularak, festivalin en pahalı ürünleri arasında yer aldı.

'25- 30 LİRA ARASINDA SATILIYOR'

İzzet Akyol, "Fuarımızın en gözde meyvesi mango. Gazipaşa'da 10 yıldır mazisi olan mango meyvesinin birkaç yıldır hasadını yapıyoruz. Dönüm başı 40 ağaç dikebiliyoruz. Ağaç başı 100 meyve alabiliyoruz. 25- 30 lira arasında satılıyor. Dekardan 50 bin ile 100 bin lira arasında gelir elde edilebilecek alternatif bir tarım ürünü. Elimizde yabaniler de var, aşılıları da var. Yabani meyveleri üretim için kullanıyoruz. Aşılı olanlar ise vatandaşımızın yemesi için" dedi.

'300 GRAMDAN 1.5 KİLOYA ÇIKABİLİYOR'

Üreticilere alternatif tarım ürünü olarak mangoyu tavsiye ettiğini anlatan İzzet Akyol, "Bahçelerinde görmek istiyoruz. Hem kâr ve gelir getirici hem de fazla ilaç istemeyen bir meyve çeşidi. Şu anda ilçemizde 5- 6 çeşit mango türü üretilmektedir. Aşılı mango türleri 300 gramdan 1.5 kiloya çıkabiliyor. Elimizde 'Keitt' cinsi 500 gramlık meyveler var. Bunların ortalama fiyatı 25- 30 liradır. Bu türden 1 kilograma kadar meyve elde edilebiliyor" diye konuştu.

KAYNAK:DHA


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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa antalya mango

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