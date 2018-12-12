FİNANS

500 kişilik personel alımı için 3 bin 964 kişi başvurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.12.2018 16:07 | Son Güncelleme

Karabük'te, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 500 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

500 kişilik personel alımı için 3 bin 964 kişi başvurdu

Karabük Belediyesi Nikah salonunda yapılan kura çekimine İŞKUR Müdür vekili Mustafa Çalış, kurumların yetkilileri ve başvuru yapan kişiler katıldı.

İŞKUR İl Müdür vekili Mustafa Çalış, İl Özel İdaresi, Karabük Üniversitesi, Belediyeler ve Kamu Kurumlarının ihtiyaçları için 6 ay süreli 500 personele yönelik noter kurasını belirlediklerini belirterek, “ Geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca başvuru alma sürecindeydik. İl ve ilçelerimizde TYP kapsamında toplam 500 kişiyi çalıştıracağız. 17 Aralık’ta işbaşı yapacak 500 kişi için kurumumuza ise 3 bin 964 kişi başvurdu” dedi. KAYNAK:İHA

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
AYM’den memurları ilgilendiren çok önemli karar AYM’den memurları ilgilendiren çok önemli karar
Yerli helikopterin adı belli oldu: Gökbey! İşte özellikleriYerli helikopterin adı belli oldu: Gökbey! İşte özellikleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Karabük başvuru

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

İlk satışa tapu harcı istisnası

İlk satışa tapu harcı istisnası

Ev sahipleri dikkat! O parayı ödemeyebilirsiniz

Ev sahipleri dikkat! O parayı ödemeyebilirsiniz

Türk Telekom kotasız internet tarifelerini açıkladı!

Türk Telekom kotasız internet tarifelerini açıkladı!

Sağlık Bakanı, 2019'da atanacak personel sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı, 2019'da atanacak personel sayısını açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 2 bin 200 lira

Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 2 bin 200 lira

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Raif Dinçkök son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

AYM’den memurları ilgilendiren çok önemli karar

AYM’den memurları ilgilendiren çok önemli karar

Yerli helikopterin adı belli oldu: Gökbey! İşte özellikleri

Yerli helikopterin adı belli oldu: Gökbey! İşte özellikleri

Albayrak: Bireysel yatırımcıya döviz cinsi tahvil ihracına başlıyoruz

Bakan açıkladı: Pazartesi başlıyoruz!

Ev sahipleri dikkat! O parayı ödemeyebilirsiniz

Ev sahipleri dikkat! O parayı ödemeyebilirsiniz

7 milyon çalışanı ilgilendiriyor? 2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

7 milyon çalışanı ilgilendiriyor? 2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.