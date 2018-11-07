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51 yıllık giyim devi konkordatoya başvurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.11.2018 17:29 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önde gelen markalarına fason üretim yapan büyük tekstil firması Sir Giyim konkordato ilan etti. SİR Kostüm Giyim, Abdullah Kiğılı, Kimlik, Paulmark, KİP Gürmen, Ramsey, Tom Frank, Armani ve Versace gibi markalara fason üretim yapıyordu.

51 yıllık giyim devi konkordatoya başvurdu

SİR Kostüm Giyim, Abdullah Kiğılı, Kimlik, Paulmark, KİP Gürmen, Ramsey, Tom Frank, Armani ve Versace gibi markalara fason üretim yapıyordu
Abdullah Kiğılı, Kimlik, Paulmark, KİP Gürmen, Ramsey, Tom Frank, Armani ve Versace gibi markalara fason üretim yapan 51 yıllık giyim devi SİR Kostüm Giyim konkordatoya başvurdu. Firmanın patronu İrfan Duran sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Konkordato sürecine girmemize tekstil sektöründe alacak vadelerinin uzaması, uzun süredir çek ile dönen piyasalardaki nakit sıkıntısı etkili oldu” dedi.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1050 kararına göre 3 ay süreyle mühlet kararı verildi. SİR Kostüm Giyim 1967 yılında İrfan Duran tarafından Çankaya’da kurulan bir tekstil atölyesinde iş hayatına başlamış, 1983 yılına dek şahıs firması olarak faaliyet gösteren firma 1983 yılında anonim şirket oldu. 51 yıldır aynı sektörde erkek takım elbise üretimi yapan firma Çankaya’daki atölyesi kapasite olarak yetmeyince 2013 yılında Gaziemir Sarnıç'taki fabrikasına taşındı. 8500m2 kapalı alana sahip fabrikada dönemsel olarak değişmekle birlikte 450 ile 550 kişi çalışıyor.
Alacak vadeleri uzadı

Tekstil sektöründe alacak vadelerinin uzadığını belirten SİR Kostüm Giyim Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Duran, “Konkordato sürecine girmemize tekstil sektöründe alacak vadelerinin uzaması, uzun süredir çek ile dönen piyasalardaki nakit sıkıntısı, malzeme ve kumaş maliyetlerindeki kura bağlı yukarı yönlü ve hızlı artışlar ile kredi faiz oranlarındaki artış etkili oldu” dedi.

26 BİN ADET TAKIM ELBİSE ÜRETİLİYOR

Duran konuşmasının devamında, “Günlük Tam kapasitesi 1600 adet olan fabrikada şu anda günlük 1200 adet aylık toplam 26.000 adet takım elbise üretilmektedir. 1971 yılından bu yana tescilli markası olan SİR adı ile erkek takım elbise üretimi yapan firmamız SİR Koleksiyonu Türkiye genelinde 120 noktadaki cornerlarda satılmaktadır. Yurt içinde Abdullah Kığılı, Kimlik mağazaları, Paulmark , Wakko, KİP Gürmen, Ramsey, Tom Frank, Daniel Tissu, Rabin, İGS gibi markalara fason üretim yapılmaktadır. İhracatta Yunanistan, Ürdün, Almanya, Belçika dan firmalara fason üretim yapmaktadır. 2018 Ocak ayında yoğun talep üzerine SİR fabrika satış mağazası açılmış olup, perakende tarafta bu mağaza üzerinden satış yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı. KAYNAK: SÖZCÜ

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KORKODATO NEDİR?

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.
Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet Borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
konkordato SİR Kostüm Giyim

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