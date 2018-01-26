55 liralık fıstık 122 liraya çıktı

Yıldırım yaptığı açıklamada, önceki yıl fıstıkta beklenilen rekolte olmadığını ancak kıtlık da çekilmediğini, fıstık tüccarlarının, üreticinin elindeki ürünü aldıktan sonra fiyatları kademeli olarak yükselttiğini söyledi.



Baklava yapımında kullanılan iç fıstığın kilogram fiyatının 2016'da hasattan sonra 55-60 liradan kademeli olarak 115 liraya yükseltildiğini aktaran Yıldırım, fıstığın 2 yılda bir mahsul vermesi nedeniyle geçen yıl da istenilen miktarda ürün olmadığını kaydetti.



Yıldırım, "Geçen yıl istenilen miktarda olmadı. Bunun nedeni fıstığın bir yıl olup bir yıl olmaması... Bunu fırsat bilen stokçular, üretim zamanı indirdikleri fiyatları tekrar yükselttiler. Bu konuyu sorduğumuzda 'Üreticiler para kazanmasın mı?' diyorlar. Şu an üretici kazanmıyor ki... Köylünün, çiftçinin elinde fıstık yok ki... Bütün fıstık stokçuların, karaborsacıların elinde... Üreticinin elindeki fıstık bittikten sonra fiyatları yükselttiler" ifadelerini kullandı.





Mehmet Yıldırım, ramazan ayının yaklaşmasını da fırsat bilen stokçuların, ellerindeki ürünleri piyasaya sürmeyerek iç fıstığın kilogram fiyatını 122 liraya kadar yükselttiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Yani, mahsul zamanı kilogramı 55-58 lira olan iç fıstık, şu anda 122 liraya kadar çıktı. Fıstığın fiyatının nasıl yükseltildiğine bakıldığında, mesela bir tüccarın elinde 500 ton veya bin ton fıstık var. Almış, depolamış. Fıstığın fiyatının borsa olarak belirlendiği birkaç satış yeri var. Diyelim ki, o anda fıstığın kilogramı 60 lira... Adam, fıstığın fiyatının belirlendiği yere ürünü koyuyor ve 'Ben bu ürünüme 65 lira istiyorum' diyor. Halbuki fıstığın fiyatı 60 lira... Fıstık orada beklerken 1-2 gün sonra bu kişi, adamını gönderiyor ve kilogramını 65 liradan aldırıyor. Bazen numaradan, pazarlıkla 64 liraya alınıyor. Ne oldu? Fıstığın kilogramı birden 4 lira yükseldi. Ellerinde fıstık bulunan stokçular, kendi adamlarını göndererek spekülasyon yapıyor ve bunu defalarca tekrarlayarak fiyatı en üst noktaya taşıyor."







"ÜRÜN SATMAYAN KARABORSACILAR VAR"



BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, iç fıstığın kilogramının 122 liraya çıkmasını gerektirecek hiçbir durum olmadığını, şu anda stokçuların elinde 2016 yılından bile kalma fıstıklar bulunduğunu ifade ederek, "İç fıstığın kilogramının 150 liraya çıkacağı iddiasıyla hala ürünü satmayan karaborsacılar var. Eğer müdahale edilmezse fıstık stokçuları yüzünden vatandaş baklava yiyemeyecek" diye konuştu.



Fıstık fiyatlarındaki artış sonucu baklava fiyatlarının da yükseldiğini belirten Yıldırım, "Daha da artarsa millet baklava alamayacak." dedi.



Yıldırım, gelecek yıl fıstığın bol olacağını ve ağustos ayından itibaren fıstık fiyatlarının neredeyse yarı yarıya düşeceğini iddia ederek, "Fiyatlar düşecek, üreticinin elindeki ürünler alınacak. Sonra stokçular, karaborsacılar tekrar fiyatı yükseltecek. Halk yine mağdur olacak." ifadelerini kullandı.





"İTHALATIN ÖNÜ AÇILSIN, MALİYE DENETLESİN"



Mehmet Yıldırım, baklava üreticilerinin önde gelen temsilcileri ile konuya ilişkin Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ile görüşme yaptıklarını, görüşmenin çok olumlu geçtiğini ifade ederek, şu anda yüksek gümrük vergileri nedeniyle fıstık ithalatının mümkün olmadığını, bir süreliğine de olsa İran'dan, fıstık ithalatının önünün açılmasını talep ettiklerini, yetkililerin de bunun mümkün olabileceği yönünde görüş beyan ettiğini anlattı.



İran'da şu anda iç fıstığın kilogramının 65-70 lira olduğunu, ithalatın önünün açılmasıyla Türkiye'de de fiyatların gerileyeceğini belirten Yıldırım, 24 Ocak Çarşamba günü Maliye Bakanı Naci Ağbal ile görüştüklerini dile getirdi.



Yıldırım, "Önerimiz Maliye'nin sıkı denetimi... Şu anda Gaziantep'te olan fıstık alışverişlerinin yüzde 80'i kayıt dışı... Maliye, sıkı bir denetim gerçekleştirirse, faturasız çalışmaya izin vermezse fıstık fiyatları bu şekilde yükselemez. Sayın bakanımız, konunun incelenmesi için tüm talimatları verdi." ifadelerini kullandı.



Kayıt dışılık nedeniyle devletin de ciddi kaybı olduğunu vurgulayan Yıldırım, ciddi bir denetimle hem halkın hem de devletin karlı çıkacağını söyledi. AA