FİNANS

550 yıllık saatleri tamir edip ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2019 11:52 | Son Güncelleme

Belçika’da antika saat tamirini öğrenen usta, Bursa’da açtığı atölyesinde 550 yıllık arızalı saatleri ilk günkü haline getiriyor.

Türkiye’de talaşlı imalat yapan bir ailenin çocuğu olan Fatih Serhat Yurttakal, 2002 yılında Belçika’ya çalışmak için gitti. Burada tesadüfen değerli saat koleksiyonerleri ve tamircileri ile tanıştı.

Antika saatleri ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor

Bu işe merak sararak eski saat tamiri üzerine eğitimler aldı. Aldığı eğitimlerden sonra bu işi öğrenerek antika saat tamirine başladı.
Bu işte isim yapan Fatih Serhat Yurttakal, Bursa’da açtığı dükkanında 1530 yılında üretilen saatlerden 1900 yılların sonlarında yapılmış saatlere kadar antika değeri olan bozuk saatleri onarıyor.
Eksik parçaları üretip, onların ilk günkü gibi çalışmasını sağlıyor.
Türkiye’nin her yerinde değerli antika saati olan koleksiyonerler arızalanan saatlerini Yurttakal’a tamir ettirmek için getiriyor.
Yurttakal, paha biçilemeyen saatleri onararak sahiplerine ulaştırıyor.
2002 yılında çalışmak için Belçika’ya gittiğini ifade eden Fatih Serhat Yurttakal, “Benim dededen mesleğim talaşlı imalat. Yurt dışında farklı firmalarla çalışırken saatçilerle tanıştım.
İlk başlarda saat koleksiyonu yaparak bu işe girdim. Belçika’da saat tamiri kurslarına gitmeye başladım. İyi saatçilerle tanışıp, kulüplerine katılarak onlardan dersler aldım. Daha sonra antika saat tamirine yöneldim..."
"...Bu yönde kendimi geliştirdim. Antika saatleri tamir edip onları tekrar çalışır hale getirmek benim çok hoşuma gidiyor. Ben aynı zamanda tarihi saatlerin parçalarını imal ediyorum. Tarihi saatleri onarıp onların restorasyonlarını yapıyorum.
Her türlü antika saati restore edebiliyorum. Cami, kule, duvar, köstekli, kol saati fark etmiyor, hepsini restore edebiliyorum.
Restore ettiğimiz saatler çok nadir saatler. 1530 yılında üretilmiş saati restore ettim. Ben yeni yapılmış saatlere bakmıyorum” dedi.
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antika saat saat tamiri bursa

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