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  4. 56 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Koç mezarı başında anıldı

56 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Koç mezarı başında anıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 14:36 | Son Güncelleme

Geçirdiği kalp krizi sonucu 21 Ocak 2016'da ani bir şekilde yaşamını yitiren Mustafa Koç'un hafızalara yer eden "Anı yakalamak, hayatın anlardan ibaret olduğunu gösteriyor. Ne olacağımızı bilmiyoruz, bu yüzden de her anımız çok kıymetli" cümlesi, 56 yıllık hayatının özeti oldu. Koç Ailesi'nin 3. kuşak üyesi, Mustafa V. Koç'un vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanında bir tören düzenlendi.

56 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Koç mezarı başında anıldı

Koç Ailesi'nin 3. kuşak üyesi, çalışanlarının "mavi gözlü, güler yüzlü patron" olarak tanımladığı Mustafa V. Koç, vefatının 4'üncü yıl dönümünde özlemle anılıyor.

Mustafa V. Koç'un 21 Ocak 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını ani bir şekilde yitirmesinin üzerinden 4 yıl geçti.

İş hayatında ortaya koyduğu başarılı performansının yanı sıra sportif faaliyetlere ilgisiyle tanınan Mustafa Koç, gerek aile yaşantısında gerekse sosyal hayatında duruşu ile her zaman örnek gösterildi.

Koç'un, "Hepimizin bu dünyada sınırlı zamanı var ve hayatlarımızı mümkün olan en dolu şekilde yaşamak için birbirimizi yüreklendirmemiz gerekiyor" şeklindeki bakış açısını yansıtan cümlesi, 56 yıllık hayatını dolu dolu yaşadığının da kanıtı niteliğindeydi.

Çalışanlarının "elveda mavi gözlü, güler yüzlü patron" diyerek uğurladığı Koç'un, "Anı yakalamak, hayatın anlardan ibaret olduğunu gösteriyor. Ne olacağımızı bilmiyoruz, bu yüzden de her anımız çok kıymetli" sözü ölümünün ardından geçen 4'üncü yılda en çok hatırlanan cümleleri arasında...

ÖZLEMLE ANILIYOR

Mustafa Koç'un vefatının yıl dönümü dolayısıyla Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanında tören düzenlendi. Törene Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri, çalışanları, bayileri ve sevenleri katıldı.

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Koç'un, kendilerine ve tüm çevresine inanç aşılayan, güç, güven ve ilham veren, vizyon sahibi bir lider olduğunu ifade etti.

Mustafa Koç'un neye el attıysa büyük bir tutku ve başarıyla yaptığını vurgulayan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Kendisiyle tanışma şansı bulan herkesin sadece saygısını değil, aynı zamanda sevgisini de kazandı. Alçak gönüllüydü, tertemiz bir kalbi vardı, vicdan sahibiydi. Dürüst ve samimiydi. Kendisini rahmetle yad ettiğimiz her an, onu bu güzel özellikleriyle hatırlıyoruz. İsmi, hayatına dokunduğu her insanda, topluluğumuzun tarihinde ve geleceğinde ancak hepsinden de önemlisi, kalplerimizde sonsuza dek yaşayacak. Kendisini sevgi, saygı, rahmet ve büyük bir özlemle anıyoruz."

Bu arada Koç Holding tarafından kurumun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Aramızdan erken ayrılışının üzüntüsünü her geçen gün derinden hissettiğimiz Mustafa V. Koç'u saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Koç'un gönül verdiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından ise "Ülkemize ve Türk sporuna birçok katkıda bulunmuş, Çubuklu'ya olan sevgisi ile kalplerimizde yer edinmiş olan değerli iş insanı Mustafa V. Koç'u vefatının 4. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." paylaşımı yapıldı.

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MUSTAFA KOÇ KİMDİR?

1960 yılında doğan Mustafa Koç, Koç ailesinin 3. kuşak üyesi ve iş adamı. Koç, İsviçre'de Lyceum Alpinum Zuoz'u bitirdikten sonra, ABD'de George Washington Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1984 yılında mezun oldu.

Çalışma hayatına 1984'te Tofaş'ta müşavir olarak başlayan Koç, Ram Dış Ticaret'te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Koç, 1992 yılında Koç Holding'e geçerek sırasıyla başkan yardımcılığı, başkan, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkan vekilliği görevlerini yürütürken, 2003'ten ölümüne kadar olan dönemde holdingin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

Öte yandan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 2005-2010 Dönemi Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'nı yürüten Koç, Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurulu üyesi olup, JP Morgan Uluslararası Konseyi ile Council on Foreign Affairs Uluslararası Konseyi'nde de yer aldı.

Koç, ayrıca Bilderberg Toplantılarının Yürütme Kurulu Üyesi olup, sosyal ve kültürel yaşama katkılarını hayata geçiren Vehbi Koç Vakfı'nın Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Mütevelli Heyeti üyesiydi.

Mustafa Koç, 2005'de İtalya Hükümeti’nin Cavaliere D'Industria nişanına, 2012'de Uluslararası Leonardo Ödülü'ne layık görüldü.

Almanca ve İngilizce bilen Koç, evli ve iki kız çocuğu babasıydı.

KAYNAK:AA

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