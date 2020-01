56 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Koç mezarı başında anıldı

Çalışanlarının "elveda mavi gözlü, güler yüzlü patron" diyerek uğurladığı Koç'un, "Anı yakalamak, hayatın anlardan ibaret olduğunu gösteriyor. Ne olacağımızı bilmiyoruz, bu yüzden de her anımız çok kıymetli" sözü ölümünün ardından geçen 4'üncü yılda en çok hatırlanan cümleleri arasında...

İş hayatında ortaya koyduğu başarılı performansının yanı sıra sportif faaliyetlere ilgisiyle tanınan Mustafa Koç, gerek aile yaşantısında gerekse sosyal hayatında duruşu ile her zaman örnek gösterildi.

ÖZLEMLE ANILIYOR

Mustafa Koç'un vefatının yıl dönümü dolayısıyla Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanında tören düzenlendi. Törene Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri, çalışanları, bayileri ve sevenleri katıldı.

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Koç'un, kendilerine ve tüm çevresine inanç aşılayan, güç, güven ve ilham veren, vizyon sahibi bir lider olduğunu ifade etti.

Mustafa Koç'un neye el attıysa büyük bir tutku ve başarıyla yaptığını vurgulayan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Kendisiyle tanışma şansı bulan herkesin sadece saygısını değil, aynı zamanda sevgisini de kazandı. Alçak gönüllüydü, tertemiz bir kalbi vardı, vicdan sahibiydi. Dürüst ve samimiydi. Kendisini rahmetle yad ettiğimiz her an, onu bu güzel özellikleriyle hatırlıyoruz. İsmi, hayatına dokunduğu her insanda, topluluğumuzun tarihinde ve geleceğinde ancak hepsinden de önemlisi, kalplerimizde sonsuza dek yaşayacak. Kendisini sevgi, saygı, rahmet ve büyük bir özlemle anıyoruz."

Bu arada Koç Holding tarafından kurumun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Aramızdan erken ayrılışının üzüntüsünü her geçen gün derinden hissettiğimiz Mustafa V. Koç'u saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.