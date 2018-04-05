5G'ye odaklanan Turkcell, Mardin’de saniyede 1 gigabit'i geçti

Turkcell, 4.5G ihalesinde yaptığı yatırım ve aldığı en geniş frekans aralığı ile sunduğu hız ve kapasiteyle dünya çapında dikkat çekmeye devam ediyor. 4.5G’nin ikinci yılında 926 petabyte’a ulaşan data kullanımı ile yeni bir rekora imza atıldı. Turkcell’in yüksek hız ve en düşük çağrı kesilme oranını seven müşterilerinin bir önceki yıla göre data kullanımları yüzde 89 oranında arttı. LTE-Advanced ve 3 taşıyıcı birleştirme teknolojilerini kullanarak Türkiye’de 81 ilde hizmet veren Turkcell 4.5G’nin ikinci yılını Mardin’de gerçekleştirdiği ve saniyede 1 gigabit’in üstüne çıktığı hız testiyle kutladı.

İKİ YILDA 375 MPS'DEN 1 GBPS HIZA



Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “26 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleşen 4.5G ihalesinde kullanmaya hak kazandığımız en geniş spektrum sayesinde abonelerimize her zaman en yüksek hızları sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, şebekemizi en yeni teknolojiler ve ürünler ile sürekli güncelliyoruz. 1 Nisan 2016’daki 4.5G lansmanında tüm Türkiye’de o dönemde mobil şebeke üzerinden sunulabilecek en yüksek hız olan 375 Mps’yi sunabilen tek operatör olduk. Aradan geçen süre içerisinde bu konudaki çalışmalarımızı arttırarak devam ettirdik. Geldiğimiz noktada ticari şebekemizi gelişmiş anten ve modülasyon teknolojileri ile donatarak, 60 MHz frekans bant genişliğinde, abonelerimize maksimum 1.2 Gbps hızları sunabilecek duruma ulaştık." dedi.