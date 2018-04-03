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6.5 milyon kişinin borcundan vazgeçildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2018 09:52 | Son Güncelleme

Prim borçlarının aylık 53 lira üzerinden güncellenerek faizlerinin silinmesi ve yapılandırılmasıyla, 6.5 milyon kişinin 8.5 milyar liralık borcunun tahsilatından vazgeçildi.

6.5 milyon kişinin borcundan vazgeçildi

Hükümet, sosyal koruma alanlarını güçlendirirken, yoksul kesime yönelik desteklerini de artırıyor. Sabah'ta yer alan habere göre Gelir testine başvuran yaklaşık 280 bin geliri düşük vatandaşın geçmişe dönük prim borçları silindi.

Ücretsiz olarak Genel Sağlık Sigortalısı'na (GSS) dâhil olan bu vatandaşlar istedikleri hastaneden ücretsiz hizmet alabilecek.

Türkiye'de ikâmet eden ve herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi bulunmayanların GSS'ye katılımları yasal zorunluluk taşıyor. Bu kapsamdaki vatandaşların 1 Nisan 2017 öncesi ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçları aylık 53 lira üzerinden güncellenerek faizleri silindi ve yapılandırıldı. Böylece 6.5 milyon kişinin 8.5 milyar liralık borcunun tahsilatından vazgeçildi.

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gss gelir
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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