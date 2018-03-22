6 milyon asgari ücretli çalışana önemli düzenleme

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ''Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'' ile milyonlarca asgari ücretlinin vergi dilimlerinden kaynaklı maaşlarında yaşanan düşüşünde önüne geçilmiş olunacak.

KALICI HALE GETİRİLDİ

Maliye Bakanlığı'nın 06.12.2017 tarihinde yayınladığı ve son 2 yıldır geçici olarak uygulanan 299 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği artık kalıcı hale getirildi. Böylelikle asgari geçim indirimi (AGİ) uygulaması da bir nevi asgari geçim standardı benzeri bir yapıya kavuşmuş oldu.

MAAŞI DÜŞENE AGİ İLAVESİ

Meclis'te kabul edilen düzenlemeye göre; Asgari ücret alan çalışanların maaşının asgari ücret altında kalması durumunda mağduriyetin giderilmesi için artık sürekli asgari geçim indirimi sağlanacak.

YAPILACAK VERGİ İNDİRİMLERİ

Düzenleme ile bekar veya evli, eşi çalışan bir kişi Eylül ayında 36,3, Ekim'de 86,3, Kasım'da 86,3, Aralık'ta 86,3 lira her ay bir ilave vergi indirimi almış olacak.

Evli, eşi çalışan bir çocuklu kişi Eylül'de 13,4,Ekim'de 63,4, kasımda 63,4, Aralık'ta 63,4 lira vergi indirimi alacak.

Evli, eşi çalışmayan kişi Eylül'de 5,8, Ekim'de 55,8, kasımda 55,8, Aralık'ta 55,8 lira vergi indiriminden faydalanacak.

Evli, eşi çalışan iki çocuklu kişi Ekim'de 40,6, Kasım'da 40,6, Aralık'ta 40,6 lira vergi indirimi almış olacak.

Evli, eşi çalışmayan bir çocuklu kişi, Ekim'de 33, Kasım'da 33, Aralık'ta 33 lira vergi indirimi alacak.

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu veya evli, eşi çalışan üç çocuklu kişi için ise Ekim, Kasım, Aralık'ta 10,1'er lira vergi indirimi uygulanacak.

ASGARİ ÜCRET 2018'DE 1603 LİRA OLDU

2018'de asgari ücret yüzde 14.2 artışla 1603 lira oldu.Türkiye'de asgari ücretle çalışan 6 milyon 245 bin 325 kişi bulunuyor. Bu rakamın etkilediği nüfus ise çocuklar ve eşlerle birlikte 18 milyona ulaşıyor.

100 TL ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Meclis'ten geçen bir diğer düzenleme ise işverenleri yakından ilgilendiriyor. 01 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ilave istihdam sağlayan işverenlere 12 ay gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getirilecek, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği 2018 yılında da uygulanmaya devam edilecek.