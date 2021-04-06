6 Nisan altın bilezik fiyatlarında son durum | 6 Nisan 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

Küresel piyasalardaki gelişmelerden oldukça etkilenen altın piyasasını etkileyen ABD ekonomisinin, hızlı bir şekilde toparlanmasına yönelik iyimser bakış açısı arttı. Bunun sonucu olarak da ABD Hazine tahvil getirileri yükseldi ve dolar güçlendi. Altın fiyatlarında da uzmanların yaptıkları yorumları destekler nitelikte bir düşüş gözlemlendi. Dün kapanışta gram altın 451 TL’ye, çeyrek altın 742 TL’ye ve Cumhuriyet altını 2,954 TL’ye kadar geriledi. 6 Nisan itibariyle de altın fiyatları seviyesini koruyor. Peki, 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?