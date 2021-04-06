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6 Nisan altın bilezik fiyatlarında son durum | 6 Nisan 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2021 08:08 | Son Güncelleme

14 ayar altın bilezik gram fiyatı 5 Nisan’da günü 256 seviyesinde kapatırken, 22 ayar altın bilezik ise günü 410 seviyelerinde bitirdi. Altın fiyatları hareketli geçen haftalardan sonra bir durgunluk dönemine girdi. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu durgunluğun sebebini Avrupa’da halen devam eden Paskalya tatiline bağlıyor. Peki 6 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Küresel piyasalardaki gelişmelerden oldukça etkilenen altın piyasasını etkileyen ABD ekonomisinin, hızlı bir şekilde toparlanmasına yönelik iyimser bakış açısı arttı. Bunun sonucu olarak da ABD Hazine tahvil getirileri yükseldi ve dolar güçlendi. Altın fiyatlarında da uzmanların yaptıkları yorumları destekler nitelikte bir düşüş gözlemlendi. Dün kapanışta gram altın 451 TL’ye, çeyrek altın 742 TL’ye ve Cumhuriyet altını 2,954 TL’ye kadar geriledi. 6 Nisan itibariyle de altın fiyatları seviyesini koruyor. Peki, 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 416,98 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 6 Nisan itibarıyla %0,66 artışla 419,56 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 409,47, en yüksek 411,65 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 410,91 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 419,56 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 341,19 ile başlayan 18 Ayar Altın, 6 Nisan itibarıyla %0,48 artışla 342,68 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 327,75, en yüksek 329,50 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 328,90 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 342,68 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 265,36 ile başlayan 14 Ayar Altın, 6 Nisan itibarıyla %0,48 artışla 266,50 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 255,92, en yüksek 257,28 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 256,82 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 266,50 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 448,02 TL // SATIŞ: 452,32 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 726,44 TL // SATIŞ: 741,50 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.452 TL // SATIŞ: 1.484 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.905 TL // SATIŞ: 2.938 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.895 TL // SATIŞ: 2.950 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.989 TL // SATIŞ: 2.950 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.970 TL // SATIŞ: 3.045 TL
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