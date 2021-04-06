6 Nisan güncel altın fiyatları | Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Gram altın 6 Nisan sabahı güne 450 TL seviyelerinde başlarken, çeyrek altın ise sabah saatlerinde 738 seviyesinden işlem gördü. 5 Nisan günü 736 seviyesinde kapatan çeyrek altın, güne seviyesini koruyarak başladı. Yarım altın ise sabah saatlerinde 1,477 civarından işlem gördü. 6 Nisan gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar?
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 448,02 TL // SATIŞ: 452,32 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 726,44 TL // SATIŞ: 741,50 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.452 TL // SATIŞ: 1.484 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.905 TL // SATIŞ: 2.938 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.895 TL // SATIŞ: 2.950 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.989 TL // SATIŞ: 2.950 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.970 TL // SATIŞ: 3.045 TL
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