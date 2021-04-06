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6 Nisan güncel altın fiyatları | Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2021 07:45 | Son Güncelleme

Altın, değerli madenler arasında yer alan en popüler yatırım araçlarından biridir. Birçok insan altını yatırım amaçlı veya düğünlerde hediye olarak kullanır. Bu sebeple her zaman rağbet gören altının fiyatları ise vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Altın fiyatları bir süredir devam eden dalgalı seyrine son verdi ve hafta başından beri altın fiyatları oldukça durgun ilerliyor. 6 Nisan gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın 6 Nisan sabahı güne 450 TL seviyelerinde başlarken, çeyrek altın ise sabah saatlerinde 738 seviyesinden işlem gördü. 5 Nisan günü 736 seviyesinde kapatan çeyrek altın, güne seviyesini koruyarak başladı. Yarım altın ise sabah saatlerinde 1,477 civarından işlem gördü. 6 Nisan gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 448,02 TL // SATIŞ: 452,32 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 726,44 TL // SATIŞ: 741,50 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.452 TL // SATIŞ: 1.484 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.905 TL // SATIŞ: 2.938 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.895 TL // SATIŞ: 2.950 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.989 TL // SATIŞ: 2.950 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.970 TL // SATIŞ: 3.045 TL
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