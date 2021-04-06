6 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde bu akşam büyük ikramiye tutarı 13.133.062 TL. Şanslı numaraları 21.30'da gerçekleşecek olan çekilişin hemen ardından belli olacak.

Süper Loto çekilişine sayılı dakikalar hala heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Loto devreden büyük ikramiye tutarı 6 Nisan çekilişinde 13.133.062 TL oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto çekilişi, el değmeden ve noter huzurunda gerçekleşiyor. 6 Nisan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da MP Tv'de canlı olarak yayınlanacak. İşte, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.

Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır.

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Süper Loto nereden oyanır?

Süper Loto oynamak için Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango mobil uygulaması veya en yakın satış noktaları kullanılmaktadır.



