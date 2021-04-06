FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 6 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları

6 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2021 18:15 | Son Güncelleme

Süper Loto çekilişinde bu akşamın devreden büyük ikramiye tutarı 13.133.062 TL. Milli Piyango İdaresi tarafından hafta üç gün düzenlenen Süper Loto'da bu haftanın ilk çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Şans oyunu seven talihli adayları çekilişin hemen ardından "millipiyangoonline" Süper Loto sonuç sorgulama ekranından biletini kontrol edebilecek İşte, 6 Nisan Süper Loto çekilişinin detayları...

6 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekilişine sayılı dakikalar hala heyecanlı bekleyiş sürüyor. Süper Loto devreden büyük ikramiye tutarı 6 Nisan çekilişinde 13.133.062 TL oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto çekilişi, el değmeden ve noter huzurunda gerçekleşiyor. 6 Nisan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da MP Tv'de canlı olarak yayınlanacak. İşte, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ 6 NİSAN SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde bu akşam büyük ikramiye tutarı 13.133.062 TL. Şanslı numaraları 21.30'da gerçekleşecek olan çekilişin hemen ardından belli olacak.

SÜPER LOTO 6 NİSAN SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.

Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.

Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Süper Loto nereden oyanır?

Süper Loto oynamak için Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango mobil uygulaması veya en yakın satış noktaları kullanılmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 6, gelecek yıl yüzde 3,5 büyüyeceği öngörüldü.Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 6, gelecek yıl yüzde 3,5 büyüyeceği öngörüldü.
Ev kirası Ocak ayı zam oranı belli oldu!Ev kirası Ocak ayı zam oranı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yüzleri gülümseten harita! İlk sırada Rize var
Yüzleri gülümseten harita! İlk sırada Rize var
Diyanet'ten flaş teravih namazı kararı
Diyanet'ten flaş teravih namazı kararı
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
İşini bırakıp köye döndü, 4 ülkeye ihraç ediyor
İşini bırakıp köye döndü, 4 ülkeye ihraç ediyor
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
En çok hibrit ve elektrikli otomobil tercih ediliyor!
En çok hibrit ve elektrikli otomobil tercih ediliyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
AK Parti'den kanun teklifi!
AK Parti'den kanun teklifi!
Bakanlıktan kripto para açıklaması!
Bakanlıktan kripto para açıklaması!
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevim Arsel kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sevim Arsel'in hayatı
Sevim Arsel kimdir?
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
Türkiye'nin en zengin 10 ismi açıklandı!
IMF, 2021 küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı
Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 6, gelecek yıl yüzde 3,5 büyüyeceği öngörüldü.
İstanbul Halk Ekmek Ramazan pidesi 2021 fiyatları belli oldu
İBB Halk Ekmek'te şok Ramazan pidesi fiyatı!
Son Dakika: İzmir'de Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
İzmir'de Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.