60 bin ton et halka 'indirimli' ulaştı

Et ve Süt Kurumu tarafından, et fiyatlarının düşürülmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında A101, BİM ve Migros mağazalarına bugüne kadar yaklaşık 60 bin ton indirimli et satışı gerçekleştirildi.

Üç mağazada 1 Kasım 2017'de başlayan indirimli et satışı uygulaması bugün birinci yılını doldurdu. ESK, uygulama kapsamında kıymanın kilogramını 29 lira, kuşbaşının kilogramını 31 liradan satmak için başvuran 8 firma arasından, 81 ilde şubesi bulunan ve kendi satış noktalarının tamamında satış yapmayı taahhüt eden A101 ve BİM firmaları ile sözleşme imzalamıştı. Daha sonra bu marketler zincirine Migros da eklendi ve ucuz satış noktası 13 binden yaklaşık 15 bine yükseldi.

AA muhabirinin ESK'den edindiği bilgiye göre, kurum A101, BİM ve Migros mağazalarına bugüne kadar yaklaşık 60 bin ton eti indirimli fiyatından sattı.

ESK'nin marketlere taze dana karkas et satışı uygulamasıyla, 81 ilde satış noktası olan marketler aracılığıyla tüketiciye uygun fiyatla kırmızı et ulaştırılması amaçlanıyor.