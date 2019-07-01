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60 ülkeden iş insanı Junioshow Fuarı’na geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğinde düzenlenen Junioshow Fuarı, 3 Temmuz Çarşamba günü kapılarını açacak. Fuarda, BTSO Ticari Safari Projesi ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş’nin katkılarıyla yaklaşık 60 ülkeden binden fazla iş insanı Bursalı firmalarla buluşacak.

60 ülkeden iş insanı Junioshow Fuarı’na geliyor

Bursa’da bebek ve çocuk konfeksiyonu sektöründeki tüm yeniliklerin sergileneceği ve trendleri belirleyecek ürünlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow), ziyaretçileriyle buluşuyor. Fuarda, özel dekor stantlarda sonbahar-kış konsepti ürünler görücüye çıkacak. BTSO’nun Ticaret Bakanlığı desteğiyle bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik yürüttüğü UR-GE projelerinin katkısıyla düzenlenen Junioshow, bu yıl da hem sektöre hem de kent ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacak.

'JUNIOSHOW SEKTÖRÜN İHRACATÇI KİMLİĞİNE GÜÇ KATACAK'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Junioshow heyecanının bu yıl ikinci kez yaşanacağını söyledi. Ocak ayında düzenlenen Junioshow Fuarı’nda birçok alanda rekora imza atıldığını hatırlatan Başkan Burkay, "Bursa'nın sektördeki üretim ve tasarım kalitesini uluslararası arenaya tanıttığı Junioshow fuarımız, ocak ayında katılımcı sayısı, yabancı ziyaretçi sayısı ve toplam ziyaretçi sayısı gibi alanlarda kendi rekorunu kırmayı başardı. Oluşturduğu ticari fırsatlarla firmalarımıza yeni iş bağlantılarının yolunu açan fuarımız, firmaların ihracatçı kimliğine güç kattı" dedi.

4 SALONDA 150 FİRMA STANT AÇACAK

Yerli ve yabancı bebe-çocuk konfeksiyonu sektörünü bir araya getiren fuarı değerlendiren TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Ocak ayındaki fuarın ardından bebe çocuk konfeksiyonu sektörü bu yıl ikinci kez bir araya geliyor. Junioshow, kalite odaklı üretimi tasarımla birleştirerek 0–12 yaş arası bebe çocuk 'sonbahar–kış' modasına öncülük etmeye devam ediyor. Hazır giyim sektörünün üretim, rekabet ve ihracatına katma değer sağlaması hedeflenen fuar, geçtiğimiz yıla göre katılımcı firma sayısında ve sergileme alanında yüzde 35 büyüme oranı yakaladı. 150 firma ve firma temsilciliğinin katılacağı fuar, özel dekor stantların yer aldığı 4 ayrı salon ve fuaye alanından oluşurken; 20 bin metrekarelik kapalı alanda hazırlandı" şeklinde konuştu.

ALIM HEYETİNE BTSO EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Fuar kapsamında 3-4 Temmuz tarihlerinde BTSO Ana Hizmet Binası’nda B2B organizasyonu düzenlenecek. Fuar için Bursa’ya gelen yabancı misafirler, ayrıca BUTEKOM ve BUTGEM ile Vişne Caddesi’nde bulunan firmaları ziyaret edecek.

50’DEN FAZLA ÜLKEDEN İŞ İNSANI GELİYOR

Yalnızca toptan satışın yapılacağı bir platform olan fuarı; TÜYAP yurt dışı ofislerinin çalışmaları ve BTSO'nun Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü UR-GE projeleri kapsamında; Almanya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fas, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Filistin, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İspanya, Kazakistan, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Libya, Litvanya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tataristan, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yunanistan’dan 1000’in üzerinde iş insanı ziyaret edecek. Yurt içinden ise İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara ve Denizli başta olmak üzere 40'tan fazla şehirden gelecek sektör temsilcisi fuarda firmalarla işbirliği görüşmesi yapacak.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Junioshow TÜYAP

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