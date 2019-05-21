FİNANS

7 hizmet e-Devlet'ten verildi, 84,6 milyon lira tasarruf sağlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce verilen 53 hizmetin e-Devlet'e aktarıldığını belirterek, aralarında K türü yetki belgesi verilmesi/yenilenmesi, SRC, kiralık taşıt ilavesi belgesinin de bulunduğu 7 hizmetten toplamda 84 milyon 557 bin 66 lira tasarruf sağlandığını bildirdi.

7 hizmet e-Devlet'ten verildi, 84,6 milyon lira tasarruf sağlandı

Bakan Turhan, AA muhabirine, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce verilen 53 hizmetin e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başladığını ifade ederek, söz konusu hizmetler için son 1 yılda toplam 20 milyon 297 bin 776 kez erişim sağlandığını söyledi.

Genel Müdürlüğün verdiği hizmetler için 1 milyon 878 bin 872 kez e-Devlet Kapısı'ndan işlem yapıldığını aktaran Turhan, doğrudan belge üretim imkanı sağlayan K türü yetki belgesi verilmesi, yenilenmesi, SRC türü mesleki yeterlilik belgesi verilmesi, özmal taşıt ilavesi, özmal taşıt düşümü, kiralık taşıt ilavesi ve kiralık taşıt düşümünü kapsayan 7 hizmetten toplamda 84 milyon 557 bin 66 lira tasarruf sağlandığını dile getirdi.

Turhan, yapılan bu işlemler dolayısıyla 13 milyon 454 bin 217 adet kağıttan, 3 milyon 363 bin 554 liralık da kırtasiyeden tasarruf sağlandığına işaret ederek, "e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan işlemler sayesinde 7 ayrı hizmetle 192 ağacı kurtarmış olduk." dedi.

'SRC İÇİN SAĞLANAN TASARRUF 72,1 MİLYON LİRAYI GEÇTİ'

Kara yoluyla ticari amaçla taşımacılık yapacak gerçek veya tüzel kişilerin 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu çerçevesinde almak zorunda oldukları K türü belgenin geçen yıl e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başladığını anımsatan Turhan, bu hizmet dolayısıyla vatandaşların toplamda 4 bin 134 belge için 608 bin 732 lirasının cebinde kaldığı bilgisini verdi.

Turhan, ehliyeti olanların ticari araçları kullanabilmesi için alması gereken SRC belgesinin de geçen yılın ocak ayı itibarıyla e-Devlet üzerinden verilmeye başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sürücülerimiz için çok önemli olan bu belgenin e-Devlet Kapısı üzerinden alınması işleri hızlandırdığı için vatandaşlarımızı çok rahatlattı. Bugüne kadar 1 milyon 288 bin 363 SRC belgesi e-Devlet'ten alındı. Böylece 65 milyon 384 bin 422 lira vatandaşlarımızın cebinde kaldı. Bu hizmet dolayısıyla 6 milyon 763 bin 906 lira devletimiz kar etti. Bu hizmet dolayısıyla sağlanan toplam tasarruf ise 72 milyon 148 bin 328 lira oldu."

Turhan, SRC belgesinin e-Devlet üzerinden alınması dolayısıyla 10 milyon 306 bin 904 kağıt kullanımının önüne geçildiğini vurgulayarak, sadece bu hizmet dolayısıyla 147 ağacın kesilmekten kurtarıldığını bildirdi.

KAYNAK:AA


PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Merkez Bankası'ndan dolara yeni hamleMerkez Bankası'ndan dolara yeni hamle
Eşini işyerinde sigortalı gösterenlere kötü haber Eşini işyerinde sigortalı gösterenlere kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan E-Devlet

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Paralar 10 gün sonra hesapta

Paralar 10 gün sonra hesapta

Bin 700 rakımda toplanan ışgın, köylülerin geçim kaynağı oldu

Bin 700 rakımda toplanan ışgın, köylülerin geçim kaynağı oldu

Huawei kısıtlamaları gevşetildi

Huawei kısıtlamaları gevşetildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Döviz satışlarına vergi getirildi!

Döviz satışlarına vergi getirildi!

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Kırmızı ete alternatif! Tadı aynı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BDDK'dan döviz alımlarına ilişkin düzenleme ile ilgili açıklama geldi

BDDK'dan döviz alımı açıklaması

TCMB'den swap hamlesi geldi

Merkez Bankası'ndan dolara yeni hamle

Eşini işyerinde sigortalı gösterenlere kötü haber

Eşini işyerinde sigortalı gösterenlere kötü haber

Tüketici güven endeksi azaldı

Tüketici güven endeksi azaldı

Akçaray, tüm zamanların rekorunu kırdı

Tüm zamanların rekorunu kırdı

BDDK döviz alımına yeni kural getirdi

Dolar alımında yeni dönem!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.