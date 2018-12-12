FİNANS

7 milyon çalışanı ilgilendiriyor? 2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.12.2018 11:05 | Son Güncelleme

7 milyon çalışanın beklediği yeni yıl asgari ücret zam oranları belli olmaya başladı. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı yarın TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.

7 milyon çalışanı ilgilendiriyor? 2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını yarın yapacak. 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısı 6 Aralık tarihinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapılmıştı.

İkinci toplantı ise yarın Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşecek. Toplantıya hükümeti temsilen Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve TİSK temsilcileri katılacak. Ayrıca toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili verileri paylaşması bekleniyor. TİSK'in ev sahipliğinde yarın gerçekleşecek komisyon, daha sonra TÜRK-İŞ ev sahipliğinde ve son toplantı ise bakanlıkta gerçekleşecek. KAYNAK:İHA

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Binlerce memur alınacak!Binlerce memur alınacak!
Türk Telekom kotasız internet tarifelerini açıkladı! Türk Telekom kotasız internet tarifelerini açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asgari ücet doğum borçlanması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

En Çok Okunan Haberler

Hastane bahçesi karıştı! 'Dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü

Hastane bahçesi karıştı! 'Dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Memurları ilgilendiren 'emeklilik' haberi!

Memurları ilgilendiren 'emeklilik' haberi!

İlk satışa tapu harcı istisnası

İlk satışa tapu harcı istisnası

Rekabet cezalarındaki alt sınır artırıldı

Rekabet cezalarındaki alt sınır artırıldı

Türk Telekom kotasız internet tarifelerini açıkladı!

Türk Telekom kotasız internet tarifelerini açıkladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 2 bin 200 lira

Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP'li belediyelerde 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret 2 bin 200 lira

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı, 2019'da atanacak personel sayısını açıkladı

Kamuya binlerce memur alınacak!

Türk Telekom kotasız internet tarifelerini açıkladı!

Türk Telekom kotasız internet tarifelerini açıkladı!

Rekabet cezalarındaki alt sınır artırıldı

Resmen yürürlükte! Cezalara zam geldi

Memurları ilgilendiren 'emeklilik' haberi!

Memurları ilgilendiren 'emeklilik' haberi!

PTT'deki Hazine hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

PTT'deki Hazine hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı

Albayrak: VDMK ihracı gibi işlemlerin yaygınlaştırılması çalışmaları devam edecek

Berat Albayrak'tan önemli açıklama: Süreç başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.