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7 Nisan altın fiyatları | Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2021 07:37 | Son Güncelleme

Altın, düğünlerde ve yatırımcılar tarafından oldukça sık tercih edilen değerli madenler arasında yer alıyor. Dolar kurundan etkilenen altın fiyatları ise özellikle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Genel olarak gram altın fiyatında yükseliş olsa da, diğer altın fiyatlarında bir düşüş gözlemleniyor. Sürekli değişen altın fiyatları ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Gram altın dün kapanışta, 455 seviyesindeyken 7 Nisan sabahı aynı seviyesini koruyor. Çeyrek altın ise dün günü 744 seviyesinde kapattı, bugün ise çok az bir yükselişle 748 TL seviyesinden işlem görüyor. Yarım altın dün günü 1,489 TL seviyesinde kapattı ve bu sabah itibariyle 1,496 TL seviyesine yükseldi. Peki 7 Nisan günü gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 455,24 TL // SATIŞ: 455,29 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 725 TL // SATIŞ: 750 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.451 TL // SATIŞ: 1.501 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.927 TL // SATIŞ: 2.957 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.966 TL // SATIŞ: 2.908 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.901 TL // SATIŞ: 2.990 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.009 TL // SATIŞ: 3.040 TL
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