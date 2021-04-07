7 Nisan altın fiyatları | Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

Gram altın dün kapanışta, 455 seviyesindeyken 7 Nisan sabahı aynı seviyesini koruyor. Çeyrek altın ise dün günü 744 seviyesinde kapattı, bugün ise çok az bir yükselişle 748 TL seviyesinden işlem görüyor. Yarım altın dün günü 1,489 TL seviyesinde kapattı ve bu sabah itibariyle 1,496 TL seviyesine yükseldi. Peki 7 Nisan günü gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI