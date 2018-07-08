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701 numaralı KHK ile kapatılan Avantaj Televizyon İnteraktif Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahini bakın kim çıktı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.07.2018 16:32 | Son Güncelleme

Resmi Gazetede yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile hakkında kapatılma kararı verilen yayın organları arasında bir televizyon da yer aldı. Kapatılan Avantaj TV'de geçen yıl vefat eden Dr. Ömer Coşkun’un ürünlerinin pazarlaması yapılıyordu. Televizyon hakkında RTÜK’ün çok sayıda yayın durdurma cezası verdi.

701 numaralı KHK ile kapatılan Avantaj Televizyon İnteraktif Pazarlama Anonim Şirketi'nin sahini bakın kim çıktı!

701 numaralı KHK ile kapatılan Avantaj Televizyon İnteraktif Pazarlama Anonim Şirketi (Avantaj TV) uydu üzerinden yayın yapan bir televizyon konumundaydı. 10 yıl önce kurulan televizyon 4 yıl kadar önce Dr. Ömer Coşkun’a yakın isimlerin denetimine girdi.

COŞKUN’UN ÜRÜNLERİ SATILIYORDU

Hürriyet'in haberine göre televizyonda Coşkun’a ait bitkisel ürünlerin tanıtım ve pazarlaması yapılıyordu. 2017 yılı sonuna kadar Coşkun’un eski genel müdürü Mustafa Evgin’e ait olan 650 bin TL sermayeli şirketin son sahibi Şahin Türeli isimli biri görünüyor.

Geçen yıl, böbrek yetmezliğinden vefat eden Coşkun’un eşi ve çocukları, eski müdürü Mustafa Evgin ile olan davaları ile gündeme gelmişti.

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KHK 701 numaralı KHK Avantaj tv Ömer Coşkun Mustafa Evgin Şahin Türeli

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