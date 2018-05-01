7500 TL maaş umudu izdihama neden oldu

Katar Havayolları’nın İstanbul’da düzenlediği kabin ekibi alımı büyük ilgi gördü. En düşük maaşın 7500 TL olduğu iş için İstanbul’daki bir otelde yapılan alım etkinliğine binlerce kişi başvurdu.

Katar Havayolları’nın İstanbul’da düzenlediği kabin ekibi alımını Habertürk'ün haber olarak duyurması sonrası İstanbul dışından da çok sayıda mülakata gelen oldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, İstanbul’da bir otel pazar günü Katar’da çalışmak iseyenlerin başvuru izdihamına sahne oldu.

Katar Havayolları’nın kabin personeli alımı için düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü. Körfez’in astronomik maaşlar veren Doha merkezli havayolunda kabin görevlisi olmak için binlerce kişi sabah erken saatlerden itibaren Florya’daki bir otelde yapılan işe alım etkinliği için sıraya girdi.

Habertürk’ün geçtiğimiz hafta işe alımı haber yapması sonrası otel başvuranla dolup taştı.Gün boyu otele akın akın gelişler yaşandı. İstanbul dışından da başvuru için çok sayıda gelen oldu.