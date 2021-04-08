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8 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları Millipiyangoonline'da

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2021 18:53 | Son Güncelleme

Süper Loto çekilişinde bu akşamın devreden büyük ikramiye tutarı 14.557.985 TL. Milli Piyango İdaresi tarafından hafta üç gün düzenlenen Süper Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Şans oyunu seven talihli adayları çekilişin hemen ardından "millipiyangoonline" Süper Loto sonuç sorgulama ekranından biletini kontrol edebilecek İşte, 8 Nisan Süper Loto çekilişinin detayları...

8 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları Millipiyangoonline'da

Süper Loto çekilişine sayılı dakikalar kaldı. Süper Loto devreden büyük ikramiye tutarı 8 Nisan çekilişinde 14.557.985 TL oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen Süper Loto çekilişi, el değmeden ve noter huzurunda gerçekleşiyor. 8 Nisan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da MP Tv'de canlı olarak yayınlanacak. İşte, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ 6 NİSAN SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde bu akşam büyük ikramiye tutarı 14.557.985 TL. Bu akşamın şanslı numaraları 21.30'da gerçekleşecek olan çekilişin hemen ardından belli olacak.

SÜPER LOTO 8 NİSAN SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.

Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.

Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır.

SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

Süper Loto nereden oyanır?

Süper Loto oynamak için Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango mobil uygulaması veya en yakın satış noktaları kullanılmaktadır.


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