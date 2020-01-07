FİNANS
  4. 80 kilo trüf mantarı, 4'üncü ihalede 27 bin liraya satıldı

80 kilo trüf mantarı, 4'üncü ihalede 27 bin liraya satıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 15:30 | Son Güncelleme

Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenen 4'üncü ihale sonunda 27 bin 100 liraya satıldı.

80 kilo trüf mantarı, 4'üncü ihalede 27 bin liraya satıldı

Geçen Aralık ayında Van'da dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen yaklaşık 80 kilogram trüf mantarına '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında el konuldu. Ticaret Bakanlığı, trüf mantarlarını 'bekletilmeyecek eşya' olarak 'www.eihale.gov.tr' adresi üzerinden satışa çıkardı. Van Gümrük Müdürlüğü, piyasada kilogram fiyatı 2 bin Avro olan trüf mantarlarının satışa esas bedelini 1 milyon 10 bin lira olarak belirledi. E-ihale sitesine üye olan gerçek ve tüzel kişilerin katılabildiği ihale için Halkbank ve Ziraat Bankası hesaplarına 100 bin lira teminat yatırma şartı getirildi.

İLK 3 İHALEDE ALICI ÇIKMADI

23 Aralık'ta yapılan 1 gün süreli ilk online ihalede açık artırma 505 bin liradan başlatıldı. Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü’nde uygun saklama koşullarında muhafaza edilen ve Tarım Bakanlığı’ndan tüketime uygun olduğuna dair analiz raporları bulunan mantarlara ilk ihale sonunda alıcı çıkmadı. 25 Aralık'ta yapılan ikinci ihalede satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin liradan 505 bin liraya düşürüldü. Açık artırmanın 252 bin liradan başladığı ikinci online ihale ve ardından yapılanı 3'üncü ihalede de alıcı çıkmadı.

4'ÜNCÜ İHALEDE SATILDI

3 Ocak'ta düzenlenen 4'üncü ihalede trüf mantarlarının satışa esas bedeli 18 bin lira olarak belirlenirken, açık artırma 9 bin liradan başladı. Dün sona eren ihalede 80 kilo trüf mantarı 27 bin 100 lira bedel ile Bursa'dan bir alıcıya satıldı. Diğer yandan Van'da kaçak yakalanan 10 kilo trüf mantarı da yine e-ihale ile satışa sunuldu. İkinci grup trüf mantarı üçüncü ihaleyle yapılan açık artırma sonucunda 6 bin 750 lira bedel ile İstanbul'dan bir alıcıya satıldı.

Ürünlerin ihale bedelinin, ihale sona erdikten sonra 2 işgünü içerisinde ödenmesi gerekiyor. Trüf mantarları, yeraltından çıkarıldığı için uygun saklama koşullarında uzun süre muhafaza edilebiliyor. Ticaret Bakanlığı taze meyve sebze, bakliyat gibi gıda ürünlerini bekletilmeyecek eşya olarak e-ihale sistemi üzerinden satışa sunuyor. Bekletilmeyecek eşya ihaleleri araç ve eşya ihalelerine göre daha kısa sürüyor. Bekletilmeyecek eşyalar 1 gün ilanda, ilanı takip eden 1 işgünü ise teklife açık halde bulunuyor.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
'Et fiyatları çok yükselecek' uyarısı'Et fiyatları çok yükselecek' uyarısı
Teoman Yörük: “Yörsan için bankalara teklif verdik”Teoman Yörük: “Yörsan için bankalara teklif verdik”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
van Ticaret Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu: Araç alım satımında yeni dönem

Tapuda yeni dönem! Farklı ülke ve illerdeki alıcı ve satıcılara bir araya gelmeden 'tapu işlemi yapma' imkanı

Tapuda yeni dönem! Farklı ülke ve illerdeki alıcı ve satıcılara bir araya gelmeden 'tapu işlemi yapma' imkanı

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

Patates ve kuru soğanla ilgili flaş karar

7 yılın zirvesinde!

7 yılın zirvesinde!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PWN İstanbul/Olsun: Reklamlarda da cinsiyet eşitliği gerekiyor

PWN İstanbul/Olsun: Reklamlarda da cinsiyet eşitliği gerekiyor

Akfen Holding’in yeni CEO’su Selim Akın oldu

Akfen Holding’in yeni CEO’su Selim Akın oldu

Yabancılar üretime geldi, orta ölçekli işlem kovaladı

Yabancılar üretime geldi, orta ölçekli işlem kovaladı

'Et fiyatları çok yükselecek' uyarısı

'Et fiyatları çok yükselecek' uyarısı

Teoman Yörük: “Yörsan için bankalara teklif verdik”

Teoman Yörük: “Yörsan için bankalara teklif verdik”

Balık satışlarına fırtına engeli

Balık satışlarına fırtına engeli

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.