80 kilo trüf mantarı, 4'üncü ihalede 27 bin liraya satıldı

Geçen Aralık ayında Van'da dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen yaklaşık 80 kilogram trüf mantarına '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında el konuldu. Ticaret Bakanlığı, trüf mantarlarını 'bekletilmeyecek eşya' olarak 'www.eihale.gov.tr' adresi üzerinden satışa çıkardı. Van Gümrük Müdürlüğü, piyasada kilogram fiyatı 2 bin Avro olan trüf mantarlarının satışa esas bedelini 1 milyon 10 bin lira olarak belirledi. E-ihale sitesine üye olan gerçek ve tüzel kişilerin katılabildiği ihale için Halkbank ve Ziraat Bankası hesaplarına 100 bin lira teminat yatırma şartı getirildi.

İLK 3 İHALEDE ALICI ÇIKMADI

23 Aralık'ta yapılan 1 gün süreli ilk online ihalede açık artırma 505 bin liradan başlatıldı. Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü’nde uygun saklama koşullarında muhafaza edilen ve Tarım Bakanlığı’ndan tüketime uygun olduğuna dair analiz raporları bulunan mantarlara ilk ihale sonunda alıcı çıkmadı. 25 Aralık'ta yapılan ikinci ihalede satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin liradan 505 bin liraya düşürüldü. Açık artırmanın 252 bin liradan başladığı ikinci online ihale ve ardından yapılanı 3'üncü ihalede de alıcı çıkmadı.