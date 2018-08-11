FİNANS

800 bin öğrenciye iş müjdesi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.08.2018 09:11 | Son Güncelleme

Üniversiteden mezun olanlar iş ofislerine davet edilecek, özel sektörün ihtiyaçlarına hızlı yanıt verilecek. Üniversite mezunu veri bankası kurulacak.

800 bin öğrenciye iş müjdesi!

Hükümet gençlere meslek seçiminde destek verip kariyer fırsatı yaratırken, her yıl mezun olan 800 bin üniversiteliye iş kapısı açacak. Finanstan bilişime, inşaattan turizme, sağlıktan teknolojiye her alanda bir dizi stratejik karar devreye girecek. Türkiye İş Kurumu üniversite mezunlarını iş ofislerine davet ederken; özel sektörün mimar, yazılım destek uzmanı, iş yeri hekimi, mühendis ihtiyaçlarına da hızlı bir şekilde yanıt verilecek.

Bu kapsamda 2023 yılına kadar 400 binin üzerinde turizmci yetiştirilecek, 100 bin bilişimci işe alınacak. Yeni sistemle birlikte üniversite öğrencileri devlette hem çalışıp hem eğitimine devam edebilecek. Üniversitelerdeki 18-25 yaş arasındaki öğrenciler ilk kez sigorta sistemine dahil edilecek. İşgücü piyasası eğitimleri ile 2.2 milyon gence iş imkanı yaratılacak. Esnek çalışma biçimleri sosyal güvenlik sistemiyle desteklenecek. (Sabah)

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üniversite mezun iş ilanı

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