FİNANS

82 yıllık hayal gerçek oluyor! O süre 25 dakika kısalacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2018 13:33 | Son Güncelleme

Giresun için 82 yıllık hayal olan, Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayacak, 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüplü Eğribel Tüneli'nde sona gelindi.

Türkiye'nin en uzun 3'üncü çift tüplü tüneli olacak Eğribel'de, ışığın görünmesine 95 metre kaldı. Tünelin bitirilmesiyle kışın kar ve tipi nedeniyle aksayan ulaşım, Eğribel Geçidi'nde kolaylaşacak. Geçici olarak durdurulan tünel inşaatına, ikinci ikmal ihalesi yapılarak, kısa sürede başlanacak ve kalan işler tamamlanıp, trafiğe açılacak.

Karadeniz, İç Anadolu'ya bağlanıyor

Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini Giresun ve Sivas üzerinden birbirine bağlayan, 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kışın kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksaması nedeniyle 1936'da ilk kez tünel projesi gündeme getirildi. Yıllardır yapımı tartışılan tünel için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 5 bin 900 metre uzunluğunda çift tüplü Eğribel Tüneli Projesi hazırlandı.
Giriş kotu bin 860 metre, çıkış kotu ise yüzde 2,86 eğimle bin 720 metre olacak 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüp tünel ile güzergah, 6,5 kilometre kısalacak ve seyahat süresi 25 dakika azalacak. Tünelin bitirilmesiyle kışın kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı Eğribel Geçidi'nde ulaşım kolaylaşacak. Tünelin açılmasıyla Giresun'dan Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas arasında rahat ve konforlu ulaşım sağlanacak.

IŞIĞA 95 METRE KALDI

IŞIĞA 95 METRE KALDI
Eğribel Tüneli'ndeki çalışmalarda sona gelindi. Rize'de ulaşıma açılan 14,3 kilometre uzunluğa sahip Ovit Tüneli ile Trabzon'da yapımı sürdürülen 14,5 kilometre uzunluğundaki Zigana Tüneli'nden sonra Türkiye'nin en uzun 3'üncü çift tüplü tüneli olacak Eğribel'de, sol tüpte çalışma tamamlanırken, sağ tüpte ise ışığın görünmesine 95 metre kaldı. 110 milyon liraya mal olacak tünelde çalışmalar ise geçici olarak durduruldu. Ödeneğin tamamının kullanıldığı tünel inşaatında kalan işler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılacak ikinci ikmal ihalesiyle inşaata, kısa süre sonra yeniden başlanacak. Tünel inşaatında kalan 95 metrelik mesafe kazılacak, mekanik aksamlar ile bin 800 metrelik bağlantı yolları yapılacak.

BAŞKAN YILANCI: TÜNEL, BÖLGEYE KATKI SAĞLAYACAK

BAŞKAN YILANCI: TÜNEL, BÖLGEYE KATKI SAĞLAYACAK
Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, tünel inşaatında sona yaklaşıldığını belirterek, bir tüpte ışığın göründüğünü diğer tüpte ise ışığın görünmesine 95 metre kaldığını söyledi. Yılancı, "Tünel inşaatımız tamamlandığında Karadeniz ile İç Anadolu en rantabl yoldan bağlanacak. Gerek Şebinkarahisar gerekse Giresun bölgesine katkı sağlayacak bir tünel olacak. Sadece tünel inşaatı ile kalmayacak. Bağlantı yolları da yapılacak" dedi.
Tünel inşaatının turizm ve ticareti geliştireceğini de vurgulayan Başkan Yılancı, "Tünelin bir tarafında karasal iklim diğer tarafta Karadeniz iklimi yaşanacak. Karadeniz'de yağmurlu havada yola çıkanlar, tünelden geçip, güneşi görecek. İklim farkını kısa sürede yaşayacak. Tünelimiz tamamlanıp, bittiğinde Giresun Limanı'na gelen ürünler, tünel ve bağlantı yolları ile Sivas-Kayseri üzerinden Akdeniz'e kadar uzanacaktır" diye konuştu. KAAYNAK:DHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çift tüplü tünel Giresun karadeniz

En Çok Okunan Haberler

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Bakan Varank duyurdu! Bir tonluk bomba ses hızını aştı

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Emeklilikte yeni düzenlenleme!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

O cezalar siliniyor

O cezalar siliniyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Milyonların beklediği maaş zammı belli oldu

Milyonların beklediği maaş zammı belli oldu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni banknotlar geliyor

Yeni banknotlar geliyor

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Asgari ücret derin nefes aldırdı'

'Asgari ücret derin nefes aldırdı'

Türkiye Bankalar Birliği'nden Yıldız Holding açıklaması

Yıldız Holding açıklaması

Turkcell Superonline da AKN'siz internet tarifelerini açıkladı!

Turkcell Superonline da AKN'siz internet tarifelerini açıkladı!

Bakan açıkladı! Meyve, kargo ve kuru temizleme poşetlerinden ücret alınmayacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Köprü ve otoyol gelirleri Kasım'da yüzde 33 azaldı

Köprü ve otoyol gelirleri Kasım'da yüzde 33 azaldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! 1800 üründe fahiş fiyat artışı saptandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! 1800 üründe fahiş fiyat artışı saptandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.