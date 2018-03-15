FİNANS

85 bin kişiye Amerika’da çalışma fırsatı!

15 Mart 2018 09:55

Her yıl yüzbinlerce kişinin başvuru yaptığı Amerika Çalışma Vizesi için süreç başladı.

85 bin kişiye Amerika’da çalışma fırsatı!

 Nisan ayının ilk haftasına kadar devam eden başvurularda 65 bin lisans mezunu, 20 bin ise yüksek lisans ve doktora mezunu olmak üzere toplamda 85 bin kişi çalışma vizesi sahibi olma şansı yakalayacak.

 
Konuyla ilgili bilgi veren Vize Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Seda Darıcı; Amerika’da yaşamak ve yeni bir hayat kurmak isteyen üniversite mezunlarının H1-B; lise ve daha alt mezunların ise H-2B çalışma vizesinden faydalanabildiğini ve Amerika’da yasal olarak çalışma hakkına sahip olduğunu belirtti.
 
HİNDİSTAN METODU İLE AMERİKA ÇALIŞMA VİZESİ
 
Amerika çalışma vizelerine en fazla Hindistan vatandaşlarının sahip olduğunu belirten Seda Darıcı; bunun sebebinin ise Amerika’da faaliyet gösteren Hindistan menşeli danışmanlık firmaları olduğunu; başvuru sahibinin bu firma üzerinden çalışma vizesi alıp daha sonra başka firmalara transfer olabildiğini ifade etti.
 
Amerika çalışma vizesi için Hindistan firmalarına benzer şekilde faaliyet gösteren Türk firmalarının olduğunu belirten Seda Darıcı; derneklerinin bu konuda ücretsiz şekilde danışmanlık ve yönlendirme yaptığını kaydetti.
 
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