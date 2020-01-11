85 metrekare atölyede başladı, şimdi dünyaya gönderiyor

Özgür Ulus, 7 yıl fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği olan marangozluk ve ahşap oymacılığına merak sardı. Günlerce, haftalarca emek vererek, kıl testere ve ıskarpela kullanarak, hediye kutuları, bıçak sapları, kuş kafesleri ve hediyelik biblolar üretmeye başlayan Ulus, bir yandan da dükkanını genişletti. E-ticaret sistemiyle farklı kitlelere hitap etmeye başlayan Ulus, Türkiye geneline satış yapmaya başladı. Şimdilerde yurt dışına da ihracat yaptığını belirten Ulus, ürünlerinin özellikle Avrupa'da ilgi gördüğünü dile getirdi.

'SERÜVEN 85 METREKARELİK ATÖLYEDE BAŞLADI'

Mesleğe babasının yanında başladığını belirten Ulus, "2009 yılında babamın yanına girip bu mesleği yapmaya karar verdim. Babamın yaşının vermiş olduğu tecrübe ve ortaya çıkarmış olduğumuz sanat, gençliğin vermiş olduğu heyecan işlerimizi buralara kadar getirdi. Marangozluk serüvenimiz 85 metrekarelik bir bodrum katında başladı. Şimdi ise kurmuş olduğumuz büyük atölyeyle taçlandı. Burada kaybolmaya yüz tutan 20'den fazla meslek dalının uygulamasını yapıyoruz. Bu işi yapmak isteyen kişilere de malzeme tedarik ediyoruz" dedi.