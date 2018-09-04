FİNANS

9 bin liraya çalıştıracak eleman bulamıyorlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2018 10:45 | Son Güncelleme

Mardin’de dede mesleği taş işleme sanatını ayakta tutmak isteyen Amir Kavak, işçi bulamamaktan yakınıyor.

9 bin liraya çalıştıracak eleman bulamıyorlar

Mardin merkez Artuklu ilçesi Yeniyol Caddesi’nde küçük bir dükkanı bulunan Amir Kavak, burada dede ve babasından kendisine miras kalan taş işleme sanatını ayakta tutmaya çalışıyor. Kentte kalan son taş işleme ustası olan Kavak, işçi bulamadığı için mesleğinin bitme aşamasına geldiğini ve bunun üzüntüsünü yaşadığını anlattı. Dede mesleğini kısa süre öncesine kadar amcasıyla birlikte yaşatmaya çalıştıklarını belirten Kavak, “Dedem 1938 doğumluydu, oda babasından aldı bu mesleği. Yaklaşık 150 yıldır bu mesleği yapmaktayız. Benden küçük iki kardeşim daha var onlar bu işi sevmediği için yapmak istemedi. Amcam da geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bıraktı. Midyat tarafında da ustalar var fakat onların işçiliği ve taşı farklı, bizim işlememiz, taşımız farklı” dedi.

Taşları dantel gibi işliyorlar

İşlenecek motiflerin zorluğuna ve taşın çeşidine göre değiştiğini söyleyen Kavak, taşları dantel gibi işlediklerini söyledi. Kavak, “Taşlar işlenecek motife göre değişir aslında bazen 1, bazen 2 gün sürdüğü olabiliyor. Dantel gibi işliyoruz ve hepsini göz nuru, oya gibi işliyoruz, severek yapıyoruz. Ben yaklaşık 16 yıldır yapıyorum bu mesleği” diye konuştu.

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"Bu meslek bitti"

Mardin’de restorasyon mezar taşı gibi el sanatı ile taşları işlediğini kaydeden Kavak, yetiştirecek eleman bulamadıkları için mesleğin bitme noktasında olduğunu söyledi. Kavak, “Genelde mezar taşı, kapı taşlarına çok istek oluyor. Mihraplar yapıyoruz. Mardin Latifiyle Camisinin oradaki konağın restorasyonunu ben yaptım. Mardin’in en eski en güzel evlerinden birinin restorasyonunu yaptım. Çok güzel bir meslek; ama bitti denecek noktaya geldik. Şimdiki gençler bu mesleği yapmak istemiyor. Çok sabır gerektiren bir meslek. Biz bu mesleği devam ettirmek istiyoruz, bitmesini istemiyoruz. Aklı başında çalışan bir insan ayda 8, 9 bin civarında kazanabilir. Eskiden işlemeciler, yontmacılar, kesimciler olarak 3’e ayrılıyordu. İşlemeciler çok nadir bulunan insanlardı. Süryanilerden aldık bu mesleği. Çoğunluk kuyumcuydu ve kuyumculukla ilgilenmeyip bu sanatla ilgileniyordular. Artık bu işi yapan yok” şeklinde konuştu.

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"Aylık 9 bin TL'ye çalışacak kimse yok"

Genelde üzüm bağı, tarla motifini daha çok işlediklerini dile getiren Kavak, eski ustaların da yaptığı motifleri devam ettirdiklerini söyledi. Aylık şuan 9 bin TL kazandığını söyleyen Kavak, işlemecilerin olması durumunda bu kazancın daha da artacağını söyledi. Kendisiyle birlikte aylık 9 bin TL kazanacak usta bulamadığını söyleyen Kavak, "Dışarıdan tozlu olduğu için kötü görüyorlar. Uğraşmak istemiyorlar. Eleman olsa daha çok iş yapar 20-30 bine gelirimizi katlarız. 8-9 bin TL işlemeci kazanır. İşçi bulamıyorum. Müracaat eden yok. Tek başıma olduğum için işimi büyütemiyorum. Destek veren olursa daha büyük işler yapabiliriz" dedi. İHA

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