9 bin liraya çalıştıracak eleman bulamıyorlar

Mardin merkez Artuklu ilçesi Yeniyol Caddesi’nde küçük bir dükkanı bulunan Amir Kavak, burada dede ve babasından kendisine miras kalan taş işleme sanatını ayakta tutmaya çalışıyor. Kentte kalan son taş işleme ustası olan Kavak, işçi bulamadığı için mesleğinin bitme aşamasına geldiğini ve bunun üzüntüsünü yaşadığını anlattı. Dede mesleğini kısa süre öncesine kadar amcasıyla birlikte yaşatmaya çalıştıklarını belirten Kavak, “Dedem 1938 doğumluydu, oda babasından aldı bu mesleği. Yaklaşık 150 yıldır bu mesleği yapmaktayız. Benden küçük iki kardeşim daha var onlar bu işi sevmediği için yapmak istemedi. Amcam da geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bıraktı. Midyat tarafında da ustalar var fakat onların işçiliği ve taşı farklı, bizim işlememiz, taşımız farklı” dedi.

Taşları dantel gibi işliyorlar

İşlenecek motiflerin zorluğuna ve taşın çeşidine göre değiştiğini söyleyen Kavak, taşları dantel gibi işlediklerini söyledi. Kavak, “Taşlar işlenecek motife göre değişir aslında bazen 1, bazen 2 gün sürdüğü olabiliyor. Dantel gibi işliyoruz ve hepsini göz nuru, oya gibi işliyoruz, severek yapıyoruz. Ben yaklaşık 16 yıldır yapıyorum bu mesleği” diye konuştu.