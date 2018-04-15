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9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.04.2018 16:04 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak. Sözleşmeli olarak alınacak personel özellikle Anadolu illerinde görevlendirilecek ve ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans, lisans düzeyinde alım olacak.

Hemşireden teknisyene, psikologdan fizyoterapiste birçok alanda eleman alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli sağlık personeli alımı için kolları sıvadı

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Sağlıkta istihdam ihtiyacını karşılamak için son yıllarda kamu ciddi personel alımı yapıyor. 2017’de, 16 bin 500’ü sağlık personeli, 13 bini doktor, 17 bini şirket personeli olmak üzere toplam 46 bin 500 sağlık personeli için kadro oluşturuldu. En fazla kadro da 8 bin 500 kişiyle hemşire ve ebe için oluşturuldu. Sene içinde de 10 bin sağlık işçisinin dışında 36 bin sağlık personeli istihdam edildi. İstihdam açığının çoğunluğu da sağlık meslek liseleri ve üniversitelerin sağlık bölümü mezunlarından karşılandı.
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HEMŞİRE ÇOĞUNLUKTA

HEMŞİRE ÇOĞUNLUKTA
Sağlık Bakanlığı, 2018’de toplam 55 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Bu sayının 27 bini ebe ve hemşirelerden oluşacak. Geçen yıl kontenjanı ayrılan 10 bin işçi de 20018’de kadrolara yerleştirilecek. Ayrıca bu yıl için de 9 bin ilave daha işçi kontenjanı ayrıldı. Böylece 2018’de sağlık alanında 19 bin yeni işçi istihdam edilecek. 2018’de alınacak toplam hekim sayısı ise 9 bin. Bu sayılarla birlikte 2018’de sağlıkta toplam 55 bin yeni istihdam yaratılmış olacak.
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Sağlık Bakanlığı, 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için kolları sıvadı. Hemşireden sağlık teknisyenine, tıbbi sekreterden acil yardım elemanına, ebeden ağız ve diş sağlı uzmanına, eczacıdan sağlık fizikçisine, odyologa kadar her alanda alınacak personel, Türkiye’nin birçok ilindeki hastanelerde görevlendirilecek.
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Eleman alımında tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans; ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim-Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.
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SON BAŞVURU 18 NİSAN

SON BAŞVURU 18 NİSAN
Adaylar tercihlerini, 18 Nisan tarihine kadar yapacak. Alınacak 9 bin personel arasında odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarını tercih edecek olanlar ve bu alanlarda yüksek lisans veya doktora öğrenimi görmüş adaylar; 16 Nisan tarihinde Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapacak. Bu alanların dışında başvuru yapacak adayların ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmasına gerek yok.
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Adaylar Hangi Pozisyonlara Başvuracak?

Adaylar Hangi Pozisyonlara Başvuracak?
· Ortaöğretim Mezunlarının Başvuracağı Pozisyonlar: Hemşire, röntgen teknisyeni, laboratuvar teknisyeni, ilk ve acil yardım teknisyeni, anestezist, tıbbi sekreter, ortopedi teknisyeni, diş protez teknisyeni, ebe, çevre sağlığı uzmanı.
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· Ön Lisans Mezunlarının Başvuracağı Pozisyonlar: Elektronörofizyoloji, hemşire, odyometri, ağız diş sağlığı, ilk ve acil yardım, diyaliz, eczane, anestezi, patolojik anatomi, evde bakım, ortopedi, ameliyat, tıbbi sekreter, iş ve uğraşı terapisi, fizik tedavi, çevre sağlığı, odyometri, diş protez.
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· Lisans Mezunlarının Başvuracağı Pozisyonlar: Dil ve konuşma terapist, psikolog, biyolog, diyetisyen, perfüzyonist, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, ebe, biyolog, sosyal çalışmacı, iş ve uğraşı terapisti, ergoterapist, odyolog, sağlık fizikçisi. (Kaynak: Haber7)
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10.000 TL 36 Ay Vadeli
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