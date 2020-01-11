9 ilaç geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Daha önce yurt dışından getirilen 20 ilacın eş değerleri ülkemizde ruhsat aldığı için artık eczaneler aracılığıyla satışa sunulmuştur." bilgisini paylaştı.

2019'da 444 adet yeni ilacın geri ödemeye girdiğine işaret eden Selçuk, bunların 351'inin yurt içi imal, 93'ünün ise ithal ürün olduğunu ifade etti.

Bakan Selçuk, yerli ilaç sayısı oranının artmasıyla hem fiyat bazında yerli üretimin desteklendiğini hem de hastaların ilaçlara daha kolay erişim sağlayabileceğini kaydetti.

- "Her bir testin ulusal kimliği olacak"

Düzenleme ile yeni işlem kodlarının tanımlandığını bildiren Selçuk, "Biyokimya işlem kodları sayesinde hastalıklarımızın tanı ve tedavi takibi daha doğru bir biçimde gerçekleştirilecek. Her bir testin ulusal kimliği olacak. Böylece hasta hakkında ayrıntılı ve sağlıklı verilere ulaşılabilecek." bilgisini verdi.