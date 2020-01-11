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  4. 9 ilaç geri ödeme listesine alındı

9 ilaç geri ödeme listesine alındı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2020 14:22 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" - "Daha önce yurt dışından getirilen 20 ilacın eş değerleri ülkemizde ruhsat aldığı için artık eczaneler aracılığıyla satışa sunulmuştur" - "Biyokimya işlem kodları sayesinde hastalıklarımızın tanı ve tedavi takibi daha doğru bir biçimde gerçekleştirilecek. Her bir testin ulusal kimliği olacak. Böylece hasta hakkında ayrıntılı ve sağlıklı verilere ulaşılabilecek"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Daha önce yurt dışından getirilen 20 ilacın eş değerleri ülkemizde ruhsat aldığı için artık eczaneler aracılığıyla satışa sunulmuştur." bilgisini paylaştı.

2019'da 444 adet yeni ilacın geri ödemeye girdiğine işaret eden Selçuk, bunların 351'inin yurt içi imal, 93'ünün ise ithal ürün olduğunu ifade etti.

Bakan Selçuk, yerli ilaç sayısı oranının artmasıyla hem fiyat bazında yerli üretimin desteklendiğini hem de hastaların ilaçlara daha kolay erişim sağlayabileceğini kaydetti.

- "Her bir testin ulusal kimliği olacak"

Düzenleme ile yeni işlem kodlarının tanımlandığını bildiren Selçuk, "Biyokimya işlem kodları sayesinde hastalıklarımızın tanı ve tedavi takibi daha doğru bir biçimde gerçekleştirilecek. Her bir testin ulusal kimliği olacak. Böylece hasta hakkında ayrıntılı ve sağlıklı verilere ulaşılabilecek." bilgisini verdi.

Tarama ve doğrulama analizlerinde kullanılan maddeler için de ayrı kodlar belirlendiğini, böylece yasa dışı maddelerin tespit edilerek kötüye kullanımların önüne geçileceğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Yine madde bağımlılığı tanılarında 'danışmanlık, arındırma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin' etkinliğini artırmak amacıyla, tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinden, 'aile görüşmesi-değerlendirme', 'bireysel psikoterapi', 'grup psikoterapisi' işlemlerinin yapılma sıklık ve sayıları artırılmıştır."

- Toplam 8 bin 844 ilaç geri ödeme listesine alındı

Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından paylaşılan bilgiye göre, bugünkü düzenlemeyle geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 8 bin 844'e ulaştı.

Bunlardan 6 bin 511'i yurt içi imal, 1960'ı ithal olup Türkiye'de ruhsatlı, 373'ü ise direkt yurt dışından getirilen ilaçlardan oluşuyor.

Bugün Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçların dağılımı şu şekilde:

"1 lösemi, 4 epilepsi, 1 kalp, 1 kemoterapi, 1 Wilson hastalığı, 1 kas gevşetici ilacı."

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İlaç, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT), SGK,

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