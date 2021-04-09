9 Nisan altın bilezik fiyatları | 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

Düğünlerin vazgeçilmezi ve yatırımcıların en çok kullandığı yatırım araçlarından olan altın, oldukça dikkat çekiyor. 22 ayar altın bilezik dün günü 419 seviyelerinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 261 seviyesinde kapattı. 9 Nisan itibariyle altın bilezik fiyatlarında az da olsa bir yükseliş gözlemlendi. Dolar piyasasından da oldukça etkilenen altın fiyatlarında son durum ne? 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?