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9 Nisan altın bilezik fiyatları | 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2021 08:13 | Son Güncelleme

Altın fiyatları, hareketli günler yaşadıktan sonra eski durgun günlerine geri döndü. Bir anda artış gösteren altın fiyatları, son günlerde durgun seyrine devam ediyor. Analistler, küresel bir etki yaratan koronavirüs pandemisinin ekonomiye etkilerini değerlendirerek, TL üzerinde oluşan baskının dengeleneceğini ifade ediyor. Dolar piyasasından da oldukça etkilenen altın fiyatlarında son durum ne? 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

Düğünlerin vazgeçilmezi ve yatırımcıların en çok kullandığı yatırım araçlarından olan altın, oldukça dikkat çekiyor. 22 ayar altın bilezik dün günü 419 seviyelerinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 261 seviyesinde kapattı. 9 Nisan itibariyle altın bilezik fiyatlarında az da olsa bir yükseliş gözlemlendi. Dolar piyasasından da oldukça etkilenen altın fiyatlarında son durum ne? 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

Altın bilezik fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 425,23 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 9 Nisan itibarıyla %0,29 azalışla 423,83 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 416,61, en yüksek 419,60 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 419,19 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 423,83 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 347,99 ile başlayan 18 Ayar Altın, 9 Nisan itibarıyla %0,02 azalışla 347,72 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 333,47, en yüksek 335,86 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 335,54 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 347,72 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 270,64 ile başlayan 14 Ayar Altın, 9 Nisan itibarıyla %0,09 azalışla 270,26 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 260,38, en yüksek 262,25 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 261,99 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 270,26 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 454,72 TL // SATIŞ: 458,50 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 736,85 TL // SATIŞ: 752,78 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.474 TL // SATIŞ: 1.504 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.946 TL // SATIŞ: 2.976 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.996 TL // SATIŞ 2.996 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.029 TL // SATIŞ: 3.060 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.027 TL // SATIŞ: 3.060 TL
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