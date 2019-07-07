FİNANS

900 çalışanı olan ancak bir ofisi olmayan şirket

07.07.2019 10:42 | Son Güncelleme

Firmalar, son yıllarda giderek yükselen bir trendle ofis ortamını tamamen terk ediyor. Peki bu çalışanlar için iyi bir haber mi?

900 çalışanı olan ancak bir ofisi olmayan şirket

Teknoloji şirketi çalışanı Cate Huston, "Yetenek eşit bir şekilde dağılıyor ama fırsatlar aynı şekilde çıkmıyor" diyor ve devam ediyor, "Ofissiz çalışma ortamları, yeteneğe ulaşabilmenize ve fırsat verebilmenize olanak sağlıyor"

Huston, 930 çalışanının tamamı uzaktan iş yapan Automattic isimli firmada çalışıyor. Ve bu şirketin tek bir ofis olarak adlandırılacak sabit adresi bulunmuyor.

BBC'ye konuşan Cate Huston, "Artık kimse ofis kelimesini telafuz dahi etmiyor. Bu kültürümüzün bir parçası halini aldı." diyor.

Toplantılar mı?

Huston, çok gerekli olan toplantılar için yolculuklar yaptıklarını ve bu maceranın da keyfini çıkardıklarını söylüyor.

MALİYETLERİ AZALTMA

Cate Huston'ın işvereni, merkezi bir ofisi olmayan az sayıda firma sahibinden biri. Internetin her geçen gün hızlanması, video ve mesajlaşma gibi teknolojik uygulamaların gelişmesi ofissiz firmaların var olmasını kolaylaştırıyor. Automattic firmasının çalışanları 70 ülkeye yayılmış durumda.

Firma merkezi bir ofis yerine, her yıl düzenli buluşmalar için çalışanlarına uçak biletleri almayı tercih ediyor. Şirket aynı zamanda, çalışanlarına, gittikleri mekanlardaki kahve ve içecekleri için de harcırah sağlıyor. Tüm bunlara karşın, şirkete ofissiz olmak daha az maliyet çıkarıyor.

Cate Huston özellikle teknoloji şehirleri olarak bilinen Londra and San Francisco ve New York'taki astronomik kiraları da ofissiz olmalarının nedenleri arasında gösteriyor.

'YÜKESELEN BİR TREND'

Ofisten uzak çalışanların sayısı birçok nedenle büyük bir artış halinde. İngiltere'de 10 yıl önce 884 bin olan evden çalışan sayısı, 1.5 milyonu aşmış durumda.

İngiltere'deki Exeter Üniversitesi İş İdaresi bölümünden Profesör İlke İnceoğlu, "Bu kesinlikle yükselen bir trend. Maliyetler bu sayede azalıyor ve bu durum girişimler için çekici hale geliyor." diyor.

İnceoğlu, çalışanlar tarafında ise, her gün işe gitmek zorunda olmamalarının avantaj olduğunu söylüyor.

Ancak İnceoğlu, ofissiz yaşantının artıları kadar eksileri olduğunu da ekliyor:

"Bazı insanlar ev yaşantısı ile iş hayatı arasında çizgi çekmek konusunda zorlanabilir. Her zaman evden çalışan biri, iş saati ile ev saati ayrımını yapamayabilir. Sınırları belirlemek için adım atmak önemli"

Ruh sağlığı üzerine çalışan Mind isimli vakıf, uzaktan çalışanların yalnızlık duygusunu daha yoğun bir şekilde tetikleyebileceği uyarısını yapıyor.

Buna karşın İnceoğlu, bu riskin, "herkesin aynı ortamda çalışması durumunda" azalabileceği görüşünü dile getiriyor.


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cate huston automattic

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