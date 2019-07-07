900 çalışanı olan ancak bir ofisi olmayan şirket

Teknoloji şirketi çalışanı Cate Huston, "Yetenek eşit bir şekilde dağılıyor ama fırsatlar aynı şekilde çıkmıyor" diyor ve devam ediyor, "Ofissiz çalışma ortamları, yeteneğe ulaşabilmenize ve fırsat verebilmenize olanak sağlıyor"

Huston, 930 çalışanının tamamı uzaktan iş yapan Automattic isimli firmada çalışıyor. Ve bu şirketin tek bir ofis olarak adlandırılacak sabit adresi bulunmuyor.

BBC'ye konuşan Cate Huston, "Artık kimse ofis kelimesini telafuz dahi etmiyor. Bu kültürümüzün bir parçası halini aldı." diyor.

Toplantılar mı?

Huston, çok gerekli olan toplantılar için yolculuklar yaptıklarını ve bu maceranın da keyfini çıkardıklarını söylüyor.

MALİYETLERİ AZALTMA



Cate Huston'ın işvereni, merkezi bir ofisi olmayan az sayıda firma sahibinden biri. Internetin her geçen gün hızlanması, video ve mesajlaşma gibi teknolojik uygulamaların gelişmesi ofissiz firmaların var olmasını kolaylaştırıyor. Automattic firmasının çalışanları 70 ülkeye yayılmış durumda.

Firma merkezi bir ofis yerine, her yıl düzenli buluşmalar için çalışanlarına uçak biletleri almayı tercih ediyor. Şirket aynı zamanda, çalışanlarına, gittikleri mekanlardaki kahve ve içecekleri için de harcırah sağlıyor. Tüm bunlara karşın, şirkete ofissiz olmak daha az maliyet çıkarıyor.