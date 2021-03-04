A101 aktüel ürünler | İndirimli ürünler listesi yayınlandı: Bu hafta 43'' televizyon indirimde

Bluetooth kulaklıklardan hoperlörlere, telefon tutucusundan Android TV Medya Player’a kadar birçok ürün, 4 Mart Perşembe A101 aktüel ürünler kategorisinde yer aldı.

İŞTE 4 MART A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ



A 101'de 4 Mart Perşembe günü HI Level 43'' Full HD Android Smart LED TV 2 bin 299 TL, aynı marke 32'' uydu alıcılı LED TV bin 299 TL, P13 Blue Max 2020 cep telefonu bin 699 TL, Piranha 7828 bluetooth hoparlör 59,95 TL, Lenovo kulaklık 29,95 TL, piranha telefon tutucu 12,95 TL, android TV Medya Player 299 TL, Piranha bluetooth kulaklık 34,95 TL’den satılıyor.

Beyaz eşyalardan SEG marka no frost buzdolabı 2 bin 699 TL, bulaşık makinesi bin 699 TL, çamaşır makinesi bin 899 TL'den satılırken FLV 1090 büro tipi buzdolabı da 799 TL'den alıcısını bekliyor.

Singer marka dikiş makinesi 999 TL, Samsung süpürge 649 TL, Arzum seramik tabanlı ütü 149 TL, epilasyon aleti 119 TL, saç maşası 89,95 TL, el blender seti 249 TL, Honor marka akıllı baskül 169 TL, kiwi kahve makinesi 119 TL, Schafer elektirikli cezve 129 TL'den satılıyor.