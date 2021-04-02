A101 aktüel ürünleri neler? İşte 1 Nisan 2021 haftası A101 aktüel ürünleri

Katagolun üçüncü sayfasında dikiş makinesi, buharlı ütü, elektrikli cezve, saç maşası, çay makinesi ve blender seti gibi farklı ev ve mutfak gereçleri yer aldı. Singer marka dikiş makinesi 599 TL üzerinden satışa sunuldu.

Katalogun ikinci sayfasında ise 2799 TL üzerinden satışa sunulan SEG marka No Frost Buzdolabı yer aldı. Yine SEG marka turbo fırın ve SEG marka mekanik silindirik termosifon bu sayfada yer alan ürünlerden oldu.

A101'in 1 Nisan aktüel ürünler katalogunun ilk sayfasında 5.699 TL fiyatındaki Toshiba marka Smart Led Tv bulunuyor. Yine ilk sayfada Reeder marka 1299 TL fiyatında 2 yıl garantili bir akıllı telefon yer alıyor. 3599 TL ve 1499 TL fiyatlarında satılan Smart televizyonlar A101'in 1 Nisan katalogunda tüketicinin beğenisine sunuldu.

Birbirinden farklı ürünleri her hafta tüketicilerinin beğenisine sunan A101’in aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Büyük zincir marketlerden biri olan A101, 1 Nisan aktüel ürünler listesini yayınladı. Peki A101 aktüel ürünleri neler?

Dördüncü sayfada dijital basınç göstergeli hava pompası, araç içi yol kayıt ve park kamerası, araç içi el süpürgesi, araç içi telefon tutucu gibi otomobil ve araç malzemeleri yer aldı. Piranha marka oto multimedya sistemi 399 TL üzerinden satışa sunuldu.

1 Nisan katalogunun beşinci sayfasında yine koltuk arkası organizer, araç içi şişme yatak, seyahat yastığı gibi otomobil ürünleri ve alt kısımda ise Türk ve Doğu klasikleri gibi kitap ürünleri yer aldı.

Katalogun diğer sayfalarında ise tencere setleri, bahçe sandalye setleri, halı çeşitleri ve çocuk bezi çeşitleri yer aldı. Prima çocuk bezi 84,95 TL'den satışa sunuldu.



