A101 aktüel ürünleri neler? İşte 8 Nisan 2021 haftası A101 aktüel ürünleri

Birbirinden farklı ürünleri her hafta tüketicilerinin beğenisine sunan A101’in aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Büyük zincir marketlerden biri olan A101, 8 Nisan aktüel ürünler listesini yayınladı. Peki A101 aktüel ürünleri neler?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER? İŞTE 8 NİSAN 2021 TARİHİ A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

A101'in 8 Nisan aktüel ürünler katalogunun ilk sayfasında Toshiba marka Smart Led Tv 4.499 TL üzerinden satışa sunuldu. Yine Hi Level marka Android Smart Led Tv 2.299 TL üzerinden satılıyor.

İkinci sayfada derin dondurucu, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi ürünler bulunuyor.

Üçüncü sayfada battaniye, banyo havlusu ve pijama takımları gibi ürünler kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Kataloğun dördüncü sayfasında yoğurt makinesi, anne bebek çantası ve toka çeşitleri gibi ürünler satışa sunuldu.

Beşinci sayfada blender seti, ütü ve bilgisayar malzemeleri gibi ürünler yer alıyor.

8 Nisan kataloğunun altınca sayfasında bebekler ve çocuklar için mama sandalyesi, lazımlık ile oyuncaklar yer aldı.

Yedinci sayfada ayakkabılık ve mutfak eşyaları yer alırken, sekizinci sayfada valiz, ayakkabı çeşitleri ve bisiklet yer aldı.