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A101 aktüel ürünleri neler? İşte 8 Nisan 2021 haftası A101 aktüel ürünleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2021 15:03 | Son Güncelleme

Her hafta birbirinden farklı ürünleri tüketicilerinin beğenisine sunan A101’in aktüel ürünler listesinde yine farklı bir çok ürün yer alıyor. Büyük zincir marketlerden biri olan A101, 8 Nisan aktüel ürünler listesini paylaştı. Peki A101 aktüel ürünleri neler? İşte 8 Nisan 2021 haftası A101 aktüel ürünleri...

A101 aktüel ürünleri neler? İşte 8 Nisan 2021 haftası A101 aktüel ürünleri

Birbirinden farklı ürünleri her hafta tüketicilerinin beğenisine sunan A101’in aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Büyük zincir marketlerden biri olan A101, 8 Nisan aktüel ürünler listesini yayınladı. Peki A101 aktüel ürünleri neler?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER? İŞTE 8 NİSAN 2021 TARİHİ A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

A101'in 8 Nisan aktüel ürünler katalogunun ilk sayfasında Toshiba marka Smart Led Tv 4.499 TL üzerinden satışa sunuldu. Yine Hi Level marka Android Smart Led Tv 2.299 TL üzerinden satılıyor.

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İkinci sayfada derin dondurucu, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi ürünler bulunuyor.

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Üçüncü sayfada battaniye, banyo havlusu ve pijama takımları gibi ürünler kullanıcıların beğenisine sunuldu.

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Kataloğun dördüncü sayfasında yoğurt makinesi, anne bebek çantası ve toka çeşitleri gibi ürünler satışa sunuldu.

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Beşinci sayfada blender seti, ütü ve bilgisayar malzemeleri gibi ürünler yer alıyor.

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8 Nisan kataloğunun altınca sayfasında bebekler ve çocuklar için mama sandalyesi, lazımlık ile oyuncaklar yer aldı.

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Yedinci sayfada ayakkabılık ve mutfak eşyaları yer alırken, sekizinci sayfada valiz, ayakkabı çeşitleri ve bisiklet yer aldı.

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Dokuzunca sayfada hurma, künefe ve baklava gibi gıda ürünleri satışa sunuldu.

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Son sayfada ise ayçiçek yağı ve şalgam gibi gıda ürünleri bulunuyor.

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