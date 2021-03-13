A101 saat kaçta açılıyor? A101 cumartesi pazar açık mı?

Koronavirüs risk haritasında yer alan yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Belirli saatlerde açık olmaya devam eden marketlerden biri de A101. İşte, A101 hafta sonu çalışma saatleri!

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

İç İşleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre; Pazar günleri fırın, kasap, market ve manavlar belirli saatlerde açık olacak. A101 market hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışırken, Pazar günü 10.00- 17.00 arası açık olacak.

HAFTA SONU YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlama cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Ancak, vatandaşlar belirli saatlerde market ihtiyaçları için dışarı çıkabilecek.

